Пільги для дружин УБД — повний перелік

Соціальна підтримка дружин УБД. Фото: УНІАН

Дружини ветеранів бойових дій мають можливість отримати значну підтримку від держави, хоча деякі з них можуть навіть не знати про це. Також багато у кого виникають питання щодо того, де і як можна оформити ці пільги.

Про те, які пільги можуть отримати дружини УБД, зазначається в Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Читайте також:

Які пільги можуть отримати дружин учасників бойових дій

Сім’ї військовослужбовців, які мають статус учасників бойових дій, як і самі ветерани, мають право на такі комунальні пільги:

знижку 75% на оплату житла;

75% знижку на паливо для осель без централізованого опалення;

75% знижку на оплату газу, електроенергії та інших комунальних послуг (для осіб з інвалідністю знижка становить 100%).

Ці знижки нараховуються, виходячи з норми 21 кв. м опалювальної площі на одну особу та додаткових 10,5 кв. м на всю сім'ю.

Для сімей, де всі члени є непрацездатними, передбачена знижка на газ для опалення в розмірі 75% на подвійну площу — 42 кв. м на одну особу та 21 кв. м на сім'ю. Члени родин військових також можуть скористатися цими пільгами.

Куди звертатися для оформлення пільг

Подати заяву на призначення пільг дружини УБД можуть кількома способами:

Відправивши документи поштою. Через сервісний центр Пенсійного фонду України.Використовуючи "Дія.Підпис" у мобільному додатку "Дія". Через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Пільги для сімей ветеранів бойових дій це не лише право, але й реальна підтримка, яка полегшує життя родинам військовослужбовців.

Раніше ми писали, що в Україні статус "дитини війни" надається людям, які були неповнолітніми на час закінчення Другої світової війни. Він надає українцям можливість користуватися низкою пільг та компенсацій.

Також ми розповідали, що громадяни з інвалідністю в Україні також мають доступ до широкого переліку пільг. Для отримання державної підтримки їм необхідно мати відповідні документи.

