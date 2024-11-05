Льготы для жен УБД — полный перечень

Социальная поддержка супругов УБД. Фото: УНИАН

Жены ветеранов боевых действий могут получить значительную поддержку от государства, хотя некоторые из них могут даже не знать об этом. Также у многих возникают вопросы относительно того, где и как можно оформить эти льготы.

О том, какие льготы могут получить жены УБД, отмечается в Законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

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Семьи военнослужащих, имеющих статус участников боевых действий, как и сами ветераны, имеют право на следующие коммунальные льготы:

скидку 75% на оплату жилья;

75% скидку на топливо для домов без централизованного отопления;

75% скидка на оплату газа, электроэнергии и других коммунальных услуг (для лиц с инвалидностью скидка составляет 100%).

Эти скидки начисляются исходя из нормы 21 кв. м отапливаемой площади на одного человека и дополнительных 10,5 кв. м на всю семью.

Для семей, где все члены нетрудоспособны, предусмотрена скидка на газ для отопления в размере 75% на двойную площадь – 42 кв. м на одного человека и 21 кв. м на семью. Члены семей военных также могут воспользоваться этими льготами.

Куда обращаться для оформления льгот

Подать заявление на назначение льгот супруги УБД могут несколькими способами:

Отправив документы по почте. Через сервисный центр Пенсионного фонда Украины. Используя "Действие. Подпись" в мобильном приложении "Действие". Через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Льготы для семей ветеранов боевых действий это не только право, но и реальная поддержка, облегчающая жизнь семьям военнослужащих.

Ранее мы писали, что в Украине статус "ребенка войны" присваивается людям, которые были несовершеннолетними на время окончания Второй мировой войны. Он дает украинцам возможность пользоваться рядом льгот и компенсаций.

Также мы рассказывали, что граждане с инвалидностью в Украине также имеют доступ к широкому перечню льгот. Для получения государственной поддержки им необходимо иметь соответствующие документы.