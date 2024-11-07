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Поїздка без квитка — на яку суму штрафують пасажирів

7 листопада 2024 10:02
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Штраф за безквитковий проїзд у транспорті — скільки заплатять пасажири у 2024 році
Покарання за безквитковий проїзд. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

В Україні поїздки громадським транспортом вимагають дотримання правил оплати. Варто розуміти, що придбати квиток — значно дешевше, ніж оплачувати штраф за подорож "зайцем".

Про те, яке покарання загрожує українцям, які не оплатили проїзд в громадському транспорті, пояснили на сайті Чернівецького тролейбусного управління.

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Для більшості жителів України поїздки у громадському транспорті є платними. Контролери можуть перевірити, чи має пасажир квиток або наявність оплати проїзду іншими доступними способами.

Штраф є адміністративним покаранням за відсутність квитка або незареєстровану поїздку. Він також може бути накладений на пасажирів, які:

  • їдуть з дитиною від семи до шістнадцяти років;
  • мають проїзний документ, але не виконали його валідацію;
  • не сплатили за перевезення багажу, що перевищує встановлені норми.

Розмір штрафу складає двадцятикратну вартість разового проїзду. У Києві це 160 гривень. Контролер, при накладенні адміністративного стягнення, повинен надати службове посвідчення пасажиру та видати квитанцію. Також варто врахувати, що сплата штрафу не звільняє від обов'язку оплати проїзду.

Як повинна виглядати квитанція про штраф за безквитковий проїзд у громадському транспорті

Під час накладення штрафу за проїзд без квитка контролер видає квитанцію, яка повинна включати такі дані:

  1. Суму штрафу.
  2. Номер квитанції.
  3. Номер маршруту.
  4. QR-код для оплати.
  5. Дата та час складання.
  6. Інформація про контролера (особистий номер).
  7. Інформація про установу, що здійснює контроль.
  8. Тип порушення (посилання на нормативно-правовий акт, що передбачає відповідальність).

Відмова надавати документи для перевірки або ухилення від сплати штрафу на вимогу контролера вважається серйозним порушенням і тягне за собою відповідальність згідно зі статтею 185-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Пільговий проїзд у громадському транспорті є суттєвою допомогою для українських пенсіонерів. Проте далеко не всі люди похилого віку знають, де можна не купувати квиток.

Пішоходи також зобов'язані дотримуватися вимог правил дорожнього руху (ПДР). Недотримання цих правил не тільки збільшує ризик виникнення аварій, але й може привести до адміністративної відповідальності.
 

квитки штраф громадський транспорт транспорт проїзд

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