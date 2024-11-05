Кримінальна відповідальність за крадіжку — коли дрібне правопорушення стає злочином

Кримінальна відповідальність за крадіжку. Фото: Pexels

Верховна Рада ухвалила закон, що збільшує поріг вартості викраденого майна, за яке передбачена кримінальна відповідальність і можливе ув'язнення. Тепер таке покарання можливе, якщо сума вкраденого перевищує 3 028 грн.

Про це зазначається в законі №3886-ІХ.

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Які крадіжки тепер будуть кваліфікуватись як кримінальний злочин

До 9 серпня 2024 року кримінальна відповідальність наступала, якщо вартість викраденого майна була не менше 302,8 грн. Оскільки до цього кваліфікація злочину прив’язувалась до 0,2 неоподатковуваного мінімуму, а він, своєю чергою, залежав від розміру прожиткового мінімуму.

Після набрання чинності новим законом, дрібне викрадення майна, вартість якого становить до 3 028 грн (станом на 2024 рік), підпадатиме під адміністративне покарання за КУпАП у вигляді штрафу, громадських або виправних робіт.

Таким чином, крадіжка на суму понад 3 028 грн буде вважатися кримінальним злочином. У воєнний час такі крадіжки кваліфікуються за ч. 4 статті 185 Кримінального кодексу, що передбачає позбавлення волі від 5 до 8 років.

Яка відповідальність загрожує українцям

Якщо вартість вкраденого на момент злочину майна становить, наприклад, 3 027 грн, правопорушнику загрожує:

штраф від 1 700 до 5 100 грн;

громадські або виправні роботи;

адміністративний арешт до 10 діб.

Повторне порушення, за яке особу вже притягували до адміністративної відповідальності протягом року, передбачає більш жорстке покарання:

штраф у розмірі від 5 100 до 10 200 грн;

громадські роботи тривалістю від 40 до 60 годин;

виправні роботи терміном від одного до двох місяців з утриманням 20% заробітку;

адміністративний арешт на період від 10 до 15 діб.

Особи, яка тричі або більше разів протягом року притягувались до адміністративної відповідальності за дрібні крадіжки, можуть отримати штраф від 10 200 до 17 000 грн або адміністративний арешт на строк 15 діб.

Якщо ж вартість перевищує 3 028 грн, це може призвести до позбавлення волі строком до 8 років. Після набуттям чинності цього закону суди отримали новий виклик у вигляді правового тлумачення змін. Їм потрібно бути особливо уважними, щодо покарання злочинців, особливо у воєнний час, коли за крадіжку можна отримати до восьми років ув’язнення.

Раніше ми писали, що перед подорожжю за кордон важливо заздалегідь ознайомитися з місцевими правилами поведінки та нормами, що діють у країні, яку ви відвідуєте. В іншому випадку можна потрапити на штраф.

Також ми розповідали, що в Україні громадяни мають обов’язок вклеювати нові фотографії у паспорт-книжечку при досягненні 25 та 45 років, щоб фото відповідало віку. Якщо це не зробити вчасно документ втрачає чинність, що може призвести до штрафу.

