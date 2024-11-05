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Уголовные границы — от какой суммы кражи можно сесть за решетку

5 ноября 2024 17:07
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Уголовная ответственность за кражу – когда мелкое правонарушение становится преступлением
Уголовная ответственность за воровство. Фото: Pexels
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Верховная Рада приняла закон, увеличивающий порог стоимости краденого имущества, за которое предусмотрена уголовная ответственность и возможное заключение. Теперь такое наказание возможно, если сумма украденного превышает 3028 грн.

Об этом говорится в законе №3886-ІХ.

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Какие кражи будут квалифицироваться как уголовное преступление

До 9 августа 2024 г. уголовная ответственность наступала, если стоимость украденого имущества была не менее 302,8 грн. Поскольку к этому квалификация преступления привязывалась к 0,2 необлагаемого налогом минимума, а он, в свою очередь, зависел от размера прожиточного минимума.

После вступления в силу нового закона мелкие кражи имущества, стоимость которого составляет до 3 028 грн (по состоянию на 2024 год), будет подпадать под административное наказание за КУоАП в виде штрафа, общественных или исправительных работ.

Таким образом, кража на сумму свыше 3028 грн будет считаться уголовным преступлением. В военное время такие кражи квалифицируются по ч. 4 статьи 185 Уголовного кодекса, предусматривающей лишение свободы от 5 до 8 лет.

Какая ответственность угрожает украинцам

Если стоимость украденного на момент преступления имущества составляет, например, 3 027 грн, правонарушителю грозит:

  • штраф от 1 700 до 5 100 грн;
  • общественные или исправительные работы;
  • административный арест до 10 дней.

Повторное нарушение, за которое лицо уже привлекали к административной ответственности в течение года, предусматривает более жесткое наказание:

  • штраф в размере от 5 100 до 10 200 грн;
  • общественные работы продолжительностью от 40 до 60 часов;
  • исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с содержанием 20% заработка;
  • административный арест на период от 10 до 15 дней.

Лица, трижды или более раз в течение года привлекавшиеся к административной ответственности за мелкие кражи, могут получить штраф от 10 200 до 17 000 грн или административный арест сроком 15 суток.

Если же стоимость превышает 3 028 грн, это может привести к лишению свободы сроком до 8 лет. После вступления в силу этого закона суды получили новый вызов посредством правового толкования изменений. Им нужно быть особенно внимательными относительно наказания преступников, особенно в военное время, когда за кражу можно получить до восьми лет заключения.

Ранее мы писали, что перед путешествием за границу важно заранее ознакомиться с местными правилами поведения и нормами, действующими в посещаемой стране. В противном случае можно попасть на штраф.

Также мы рассказывали, что в Украине граждане обязаны вклеивать новые фотографии в паспорт-книжечку при достижении 25 и 45 лет, чтобы фото соответствовало возрасту. Если это не сделать в срок документ утрачивает силу, что может привести к штрафу.

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