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Штрафи на кожному кроці — за що карають українців у Польщі

4 листопада 2024 11:13
Єлизавета Супівська - редактор
Штрафи для українців у Польщі — за які порушення можуть покарати і на скільки
Польща штрафує і навіть депортує українців за деякі порушення. Фото: Unsplash
Єлизавета Супівська - редактор

Подорожуючи світом, необхідно заздалегідь дізнатися про правила поведінки і норми, що діють у конкретній країні. Інакше можна втратити багато грошей, виплачуючи штраф за збирання грибів у недозволеному місці чи за приготування шашликів. Українцям загрожують санкції за порушення вимог у Польщі, причому не лише фінансові.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за що можуть покарати українців у Польщі.

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Чому українців можуть депортувати

Один із найгірших сценаріїв — це вимушена депортація. Таких заходів вживають до порушників, які опинилися у Польщі нелегально чи не дотримуються певних законодавчих норм. Наприклад:

  • перевищили дозволений термін проживання у Польщі;
  • працевлаштувалися неофіційно та отримували зарплати "в конвертах";
  • не сплачували податки з доходів від підприємницької діяльності;
  • протермінували дійсність документів.

Варто зауважити, що українцям дозволяють оскаржувати рішення про депортацію, якщо вони вважають таке покарання безпідставним/несправедливим. Необхідно подати апеляцію в суд, знайти досвідченого юриста і довести невинуватість перед законом.

За що штрафують українців у Польщі

Причин отримати фінансову санкцію існує чимало. Найбільше правил стосується дорожнього руху: перевищення швидкості карається штрафом у розмірі від 57 злотих (588 грн) до 760 злотих (7 840 грн), перетин суцільної лінії — від 100 злотих (1 030 грн), незаконний обгін — від 200 злотих (2 060 грн).

Але штрафів вистачає і в буденних справах. Нашим громадянам варто остерігатися таких дій у Польщі:

  • вигулювати собаку в громадському місці без повідця і намордника — штраф 250 злотих (2580 грн);
  • не прибирати за домашнім улюбленцем на вулиці — штраф 500 злотих (5160 грн);
  • розпалювати вугільний гриль на балконі — штраф 500 злотих (5160 грн);
  • збирати гриби на території, що входить до списку місць під державною охороною — штраф 500 злотих (5160 грн);
  • їздити громадським транспортом без квитка — штраф 150-250 злотих (1550-2600 грн).

Тому слідкуйте за власними діями та намагайтеся уникати сумнівних ситуацій, аби не залишитися без значної суми коштів у Польщі.

Нагадаємо, батьків в Україні можуть притягнути до відповідальності за неналежне виховання дітей. В деяких випадках їм загрожують штрафи та навіть позбавлення батьківських прав.

Також ми писали, що українські біженці в Польщі, які постраждали від російської агресії, можуть отримати фінансову допомогу в листопаді 2024 року. Ці кошти виплачують сім'ям із дітьми.

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