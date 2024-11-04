Штрафы для украинцев в Польше — за какие нарушения могут наказать и на сколько

Польша штрафует и даже депортирует украинцев за некоторые нарушения. Фото: Unsplash

Путешествуя по миру, необходимо заранее узнать о правилах поведения и нормах, действующих в конкретной стране. Иначе можно потерять много денег, выплачивая штраф за сбор грибов в неположенном месте или за приготовление шашлыков. Украинцам грозят санкции за нарушение требований в Польше, причем не только финансовые.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за что могут наказать украинцев в Польше.

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Почему украинцев могут депортировать

Один из худших сценариев — это вынужденная депортация. Такие меры принимают к нарушителям, которые оказались в Польше нелегально или не соблюдают определенные законодательные нормы. Например:

превысили разрешенный срок проживания в Польше;

трудоустроились неофициально и получали зарплаты "в конвертах";

не платили налоги с доходов от предпринимательской деятельности;

просрочили подлинность документов.

Стоит отметить, что украинцам разрешают оспаривать решение о депортации, если они считают такое наказание безосновательным/несправедливым. Необходимо подать апелляцию в суд, найти опытного юриста и доказать невиновность перед законом.

За что штрафуют украинцев в Польше

Поводов получить финансовую санкцию существует немало. Больше всего правил касается дорожного движения: превышение скорости карается штрафом в размере от 57 злотых (588 грн) до 760 злотых (7 840 грн), пересечение сплошной линии — от 100 злотых (1 030 грн), незаконный обгон — от 200 злотых (2 060 грн).

Но штрафов хватает и в обыденных делах. Нашим гражданам следует опасаться таких действий в Польше:

выгуливать собаку в общественном месте без поводка и намордника — штраф 250 злотых (2 580 грн);

не убирать за домашним любимцем на улице — штраф 500 злотых (5 160 грн);

разжигать угольный гриль на балконе — штраф 500 злотых (5 160 грн);

собирать грибы на территории, входящей в список мест под государственной охраной — штраф 500 злотых (5 160 грн);

ездить общественным транспортом без билета — штраф 150-250 злотых (1 550-2 600 грн).

Поэтому следите за своими действиями и старайтесь избегать сомнительных ситуаций, чтобы не остаться без значительной суммы денег в Польше.

Напомним, родителей в Украине могут привлечь к ответственности за ненадлежащее воспитание детей. В некоторых случаях им грозят штрафы и даже лишение родительских прав.

Также мы писали, что украинские беженцы в Польше, пострадавшие от российской агрессии, могут получить финансовую помощь в ноябре 2024 года. Эти деньги выплачивают семьям с детьми.