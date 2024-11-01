Штрафи для батьків в Україні – які суми у 2024 році

Штрафи для батьків в Україні за неналежне виховання дітей. Фото: Pexels

За порушення вимог українського законодавства щодо неналежного виховання дітей їх батьків можуть притягнути до адміністративної відповідальності, тобто накласти штраф. Суми санкцій залежать від серйозності ситуації, в окремих випадках загрожує навіть позбавлення батьківських прав.

Про це йдеться у статті 184 Кодексу про адміністративні правопорушення.

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Сімейний кодекс зобов’язує українців піклуватися про здоров’я дітей, забезпечувати їх належними умовами, реалізувати право на освіту, моральний і духовний розвиток (стаття 150). Невиконання цих приписів кваліфікується як неналежне виховання малечі, що тягне за собою значні штрафи.

За певні неправомірні дії батькам доведеться фінансово відповідати. Такі санкції загрожують нашим громадянам:

за ухилення від обов’язку надання дитині необхідних умов життя, навчання та виховання — від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1 700 грн);

за повторне аналогічне порушення протягом року — адміністративне стягнення від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів (від 1 700 до 5 100 грн);

за будь-який неправомірний вчинок, окреслений КУпАП, скоєний неповнолітнім у віці 14-16 років — штраф від 850 до 1 700 грн;

за кримінальне порушення, здійснене дитиною, яка не досягла віку настання відповідальності — санкція для батьків у розмірі від 1 700 до 5 100 грн;

за ігнорування рішення органу опіки та піклування щодо виховання дитини (для матері чи батька, які проживають окремо) — стягнення від 1 700 до 2 550 грн;

за умисне порушення терміну перебування дитини за кордоном — штраф від 1 700 до 3 400 грн.

Також не варто забувати про статтю 180 КУпАП, яка встановила покарання для батьків за доведення неповнолітнього до стану алкогольного сп’яніння — штраф від 102 до 136 грн.

Коли настає кримінальна відповідальність

Згідно з нормами Кримінального кодексу, якщо вчинок батьків призвів до серйозних наслідків, то винуватців можуть покарати кількома роками позбавлення волі. Наприклад, за злісне невиконання обов’язків по догляду, що спричинило тяжкі наслідки, загрожує ув’язнення терміном від 2 до 5 років (стаття 166 ККУ).

Інший випадок — якщо дорослі залучали дітей до жебракування, азартних ігор, вживання алкоголю. Це карається позбавленням волі на 3-7 років. Тоді як ухилення від сплати аліментів та обов’язку утримування неповнолітньої/непрацездатної дитини тягне за собою покарання у вигляді штрафу, виправних робіт чи ув'язнення до 2 років.

Нагадаємо, одинокі батьки та усиновлювачі можуть отримати грошову допомогу на утримання дитини. Розмір залежить від прожиткового мінімуму для дитини і середньомісячного сукупного доходу родини.

Також ми писали, що родини опікунів та піклувальників забезпечують виплатами від держави. Програма "Дитина не одна" передбачає надання українцям фінансової допомоги.