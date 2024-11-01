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Родителей в Украине штрафуют на тысячи гривен — кто в зоне риска

1 ноября 2024 18:15
Елизавета Супивская - редактор
Штрафы для родителей в Украине – какие суммы в 2024 году
Штрафы для родителей в Украине за ненадлежащее воспитание детей. Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

За нарушение требований украинского законодательства относительно ненадлежащего воспитания детей их родителей могут привлечь к административной ответственности, то есть наложить штраф. Суммы санкций зависят от серьезности ситуации, в редких случаях грозит даже лишение родительских прав.

Об этом говорится в статье 184 Кодекса об административных правонарушениях.

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За что могут оштрафовать родителей

Семейный кодекс обязывает украинцев заботиться о здоровье детей, обеспечивать их надлежащими условиями, реализовать право на образование, нравственное и духовное развитие (статья 150). Невыполнение этих предписаний квалифицируется как ненадлежащее воспитание малышей, что влечет значительные штрафы.

За некоторые неправомерные действия родителям придется финансово отвечать. Такие санкции грозят нашим гражданам:

  • за уклонение от обязанности предоставления ребенку необходимых условий жизни, обучения и воспитания — от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 850 до 1 700 грн);
  • за повторное аналогичное нарушение в течение года — административное взыскание от 100 до 300 необлагаемых налогом минимумов (от 1 700 до 5 100 грн);
  • за любой неправомерный поступок, очерченный КУоАП, совершенный несовершеннолетним в возрасте 14-16 лет — штраф от 850 до 1 700 грн;
  • за уголовное нарушение, совершенное ребенком, не достигшим возраста наступления ответственности — санкция для родителей в размере от 1 700 до 5 100 грн;
  • за игнорирование решения органа опеки и попечительства относительно воспитания ребенка (для матери или отца, проживающих отдельно) — взыскание от 1 700 до 2 550 грн;
  • за умышленное нарушение срока пребывания ребенка за границей — штраф от 1 700 до 3 400 грн.

Также не стоит забывать статью 180 КУоАП, которая установила наказание для родителей за доведение несовершеннолетнего до состояния алкогольного опьянения — штраф от 102 до 136 грн.

Когда наступает уголовная ответственность

Согласно нормам Уголовного кодекса, если поступок родителей привел к серьезным последствиям, то виновники могут быть наказаны несколькими годами лишения свободы. Например, за злостное неисполнение обязанностей по уходу, повлекшее тяжкие последствия, грозит заключение сроком от 2 до 5 лет (статья 166 УКУ).

Другой случай — если взрослые привлекали детей к попрошайничеству, азартным играм, употреблению алкоголя. Это наказывается лишением свободы на 3-7 лет. В то время как уклонение от уплаты алиментов и обязанности содержания несовершеннолетнего/нетрудоспособного ребенка влечет наказание в виде штрафа, исправительных работ или заключения до 2 лет.

Напомним, одинокие родители и усыновители могут получить денежную помощь на содержание ребенка. Размер зависит от прожиточного минимума для ребенка и среднемесячного совокупного дохода семьи.

Также мы писали, что семьи опекунов и попечителей обеспечивают выплатами от государства. Программа "Ребенок не один" предусматривает предоставление украинцам финансовой помощи.

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