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Поездка без билета — на какую сумму штрафуют пассажиров

7 ноября 2024 10:02
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Штраф за безбилетный проезд в транспорте — сколько заплатят пассажиры в 2024 году
Наказание за безбилетный проезд. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

В Украине поездки по общественному транспорту требуют соблюдения правил оплаты. Следует понимать, что приобрести билет значительно дешевле, чем оплачивать штраф за путешествие "зайцем".

О том, какое наказание грозит украинцам, не оплатившим проезд в общественном транспорте, пояснили на сайте Черновицкого троллейбусного управления.

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Для большинства жителей Украины поездки в общественном транспорте платные. Контроллеры могут проверить, имеет пассажир билет или наличие оплаты проезда другими доступными способами.

Штраф является административным наказанием за отсутствие билета или незарегистрированную поездку. Он также может быть наложен на пассажиров, которые:

  • едут с ребенком от семи до шестнадцати лет;
  • имеют проездной документ, но не выполнили его валидацию;
  • не уплатили за перевозку багажа, превышающую установленные нормы.

Размер штрафа составляет двадцатикратную стоимость разового проезда. В Киеве это 160 гривен. Контроллер при наложении административного взыскания должен предоставить служебное удостоверение пассажиру и выдать квитанцию. Также следует учесть, что уплата штрафа не освобождает от обязанности оплаты проезда.

Как должна выглядеть квитанция о штрафе за безбилетный проезд в общественном транспорте

При наложении штрафа за проезд без билета контролер выдает квитанцию, которая должна включать следующие данные:

  1. Сумма штрафа.
  2. Номер квитанции.
  3. Номер маршрута.
  4. QR-код для оплаты.
  5. Дата и время составления.
  6. Информация о контроллере (личный номер).
  7. Информация об учреждении, осуществляющем контроль.
  8. Тип нарушения (ссылка на нормативно правовой акт, предусматривающий ответственность).

Отказ предоставлять документы для проверки или уклонения от уплаты штрафа по требованию контролера считается серьезным нарушением и влечет ответственность согласно статье 185-9 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Льготный проезд в общественном транспорте является существенной помощью для украинских пенсионеров. Однако далеко не все старики знают, где можно не покупать билет.

Пешеходы также обязаны соблюдать требования ПДД. Несоблюдение этих правил не только увеличивает риск аварий, но и может привести к административной ответственности.

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