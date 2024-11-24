Бесплатный проезд в маршрутках в 2024 году — полный перечень льготников

Люди ждут маршрутку. Фото: УНИАН

Для большинства граждан Украины проезд в общественном транспорте платный. Стоимость билета зависит от вида транспорта и населенного пункта. Однако некоторые категории граждан освобождаются от оплаты проезда.

О том, кто может бесплатно ездить в маршрутных такси, объяснили специалисты сайта "Бесплатной юридической помощи".

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Кто имеет право на льготный проезд в маршрутке

Маршрутное такси или "маршрутка" — это вид коммерческого общественного транспорта, обеспечивающий перевозку пассажиров на городских или пригородных автобусных маршрутах общего пользования. Движение осуществляется в соответствии с расписанием, определяющим время отправления транспортных средств с начального в конечный пункт.

Посадка и высадка пассажиров может производиться по их требованию на маршруте, если это не противоречит правилам дорожного движения. В Украине отдельные категории граждан имеют право пользоваться маршрутными такси бесплатно. К таким льготникам относятся:

дети из многодетных семей;

военнослужащие срочной службы;

дети до 6 лет (без занятия отдельного места);

участники боевых действий и приравненные к ним лица;

реабилитированные лица с инвалидностью из-за репрессий;

военные, получившие инвалидность из-за боевых действий;

сотрудники Госспецсвязи, СБУ и прокуратуры;

работники полиции и СБУ при исполнении служебных обязанностей;

дети с инвалидностью, связанной с Чернобыльской катастрофой;

лица с инвалидностью в результате войны и те, кто приравнен к этой категории;

родители военнослужащих, погибших или пропавших без вести во время службы;

пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы (I категория) и ликвидаторы аварии (II категория);

ветераны военной службы, органов внутренних дел, полиции, налоговой милиции, пожарной охраны, уголовно-исполнительной службы, службы гражданской защиты;

граждане с инвалидностью I и II групп, дети с инвалидностью, а также сопровождающие людей с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью.

Для подтверждения права на льготу необходимо предоставить удостоверение УБД, пенсионное удостоверение или другой документ контролеру или водителю.

Что делать льготнику, если требуют оплатить проезд

Водители не могут отказывать в бесплатном проезде гражданам, имеющим на это право. Однако такие случаи все же происходят. В случае отказа в льготном проезде следует зафиксировать следующую информацию:

точное время инцидента;

имя, фамилию и отчество водителя;

номер маршрута и транспортного средства;

название компании-перевозчика и его контактные данные (обычно они указаны на задней стенке кабины водителя).

Имея эту информацию, можно обратиться с жалобой или заявлением в полицию (позвонив по номеру 102), непосредственно к перевозчику или в транспортный департамент местного совета.

Ранее мы писали, что украинские пенсионеры могут воспользоваться некоторыми видами общественного транспорта абсолютно бесплатно. Однако некоторые могут не знать, как воспользоваться этими льготами.

Также мы рассказывали, что украинцам нужно соблюдать правила оплаты в общественном транспорте. За безбилетный проезд пассажиру грозит штраф.