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Без пенсії у 60 років — які вимоги до стажу у 2024 році

30 листопада 2024 07:22
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Пенсії в Україні — яким вимогам потрібно відповідати для призначення виплат
Люди похилого віку. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

В Україні для отримання пенсії враховують не лише вік людини, але й вимоги до мінімального стажу, які щороку зростають. Піти на заслужений відпочинок українці можуть коли їм виповниться 60, 63 або 65 років.

Про те, кому можуть призначити пенсію за віком у 2024 році, пояснили в Пенсійному фонді України.

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Який стаж потрібно мати для виходу на пенсію у 2024 році

Для виходу на пенсію в 60 років у 2028 році потрібно буде мати не менше 35 років страхового стажу. Це пов’язано з поступовим збільшенням вимог до стажу на 12 місяців щороку. Однак у 2024 році право на пенсію за віком мають громадяни, які досягли:

  • 60 років, якщо вони мають щонайменше 31 рік страхового стажу;
  • 63 років, за умови наявності не менше 21 року стажу;
  • 65 років, якщо їх стаж становить від 15 до 21 року.

Пенсія призначається з дня, наступного за днем досягнення відповідного віку, якщо заяву подано протягом трьох місяців. Якщо в реєстрі застрахованих осіб є дані про стаж, набутий до 2004 року, то пенсію за віком після досягнення 60 років буде призначено автоматично, за умови виконання вимог до страхового стажу.

Які документи потрібні для оформлення пенсії за віком

Якщо вік людини та кількість стажу відповідають вимогам для призначення пенсії за віком, українці можуть звернутись по її призначення. Для цього потрібно подати такі документи:

  • паспорт або ID-картку;
  • свідоцтво про шлюб (за необхідності);
  • ідентифікаційний номер платника податків;
  • фото для пенсійного посвідчення (2,5х3 см);
  • реквізити банківського рахунку для виплат через банк;
  • довідку про доходи за будь-які 60 місяців до 30 червня 2000 року (за бажанням);
  • документи, що підтверджують страховий стаж (трудова книжка, диплом про денну форму навчання, військовий квиток тощо);
  • інші документи, передбачені законодавством.

Заява на призначення пенсії та відповідні документи можуть бути подані через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або безпосередньо у сервісному центрі ПФУ.

Раніше ми писали, що для виходу на пенсію у 2024 році необхідно досягти віку щонайменше 60 років і мати страховий стаж не менше 31 року. Проте, навіть виконавши ці умови, деякі громадяни вирішують продовжувати працювати.

Також ми розповідали, що українське законодавство передбачає кілька видів пенсійних виплат. У певних випадках ці виплати можуть надаватися не самій людині, а її близьким. Наприклад, діти, які втратили батьків, мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника.

виплати пенсії пенсіонери стаж соціальна допомога

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