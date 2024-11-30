Пенсии в Украине — каким требованиям нужно соответствовать для назначения выплат

Пожилые люди. Фото: Pexels

В Украине для получения пенсии учитывают не только возраст человека, но и возрастающие требования к минимальному стажу. Уйти на заслуженный отдых украинцы могут, когда им исполнится 60, 63 или 65 лет.

О том, кому могут назначить пенсию по возрасту в 2024 году, пояснили в Пенсионном фонде Украины.

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Какой стаж нужно иметь для выхода на пенсию в 2024 году

Для ухода на пенсию в 60 лет в 2028 году нужно будет иметь не менее 35 лет страхового стажа. Это связано с постепенным увеличением требований к стажу на 12 месяцев каждый год. Однако в 2024 году право на пенсию по возрасту имеют граждане, достигшие:

60 лет, если у них не менее 31 года страхового стажа;

63 лет, при наличии не менее 21 года стажа;

65 лет, если их стаж составляет от 15 до 21 года.

Пенсия назначается со дня, следующего за днем достижения соответствующего возраста, если заявление подано в течение трех месяцев. Если в реестре застрахованных лиц есть данные о стаже, приобретенном до 2004 года, то пенсия по возрасту после достижения 60 лет будет назначена автоматически при условии выполнения требований к страховому стажу.

Какие документы нужны для оформления пенсии по возрасту

Если возраст человека и количество стажа отвечают требованиям для назначения пенсии по возрасту, украинцы могут обратиться за ее назначением. Для этого нужно подать следующие документы:

паспорт или ID-карту;

свидетельство о браке (при необходимости);

идентификационный номер налогоплательщика;

фото для пенсионного удостоверения (2,5х3 см);

реквизиты банковского счета для выплат через банк;

справку о доходах за любые 60 месяцев до 30 июня 2000 (по желанию);

документы, подтверждающие страховой стаж (трудовая книжка, диплом о дневной форме обучения, военный билет и т.п.);

другие документы, предусмотренные законодательством.

Заявление на назначение пенсии и соответствующие документы могут быть поданы через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или непосредственно в сервисном центре ПФУ.

Ранее мы писали, что для выхода на пенсию в 2024 году необходимо достичь возраста минимум 60 лет и иметь страховой стаж не менее 31 года. Однако даже выполнив эти условия, некоторые граждане решают продолжать работать.

Также мы рассказывали, что украинское законодательство предусматривает несколько видов пенсионных выплат. В определенных случаях эти выплаты могут предоставляться не самому человеку, а его близким. Например, дети, потерявшие родителей, имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца.