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Без пенсии в 60 лет — какие требования к стажу в 2024 году

30 ноября 2024 07:22
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Пенсии в Украине — каким требованиям нужно соответствовать для назначения выплат
Пожилые люди. Фото: Pexels
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

В Украине для получения пенсии учитывают не только возраст человека, но и возрастающие требования к минимальному стажу. Уйти на заслуженный отдых украинцы могут, когда им исполнится 60, 63 или 65 лет.

О том, кому могут назначить пенсию по возрасту в 2024 году, пояснили в Пенсионном фонде Украины.

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Для ухода на пенсию в 60 лет в 2028 году нужно будет иметь не менее 35 лет страхового стажа. Это связано с постепенным увеличением требований к стажу на 12 месяцев каждый год. Однако в 2024 году право на пенсию по возрасту имеют граждане, достигшие:

  • 60 лет, если у них не менее 31 года страхового стажа;
  • 63 лет, при наличии не менее 21 года стажа;
  • 65 лет, если их стаж составляет от 15 до 21 года.

Пенсия назначается со дня, следующего за днем достижения соответствующего возраста, если заявление подано в течение трех месяцев. Если в реестре застрахованных лиц есть данные о стаже, приобретенном до 2004 года, то пенсия по возрасту после достижения 60 лет будет назначена автоматически при условии выполнения требований к страховому стажу.

Какие документы нужны для оформления пенсии по возрасту

Если возраст человека и количество стажа отвечают требованиям для назначения пенсии по возрасту, украинцы могут обратиться за ее назначением. Для этого нужно подать следующие документы:

  • паспорт или ID-карту;
  • свидетельство о браке (при необходимости);
  • идентификационный номер налогоплательщика;
  • фото для пенсионного удостоверения (2,5х3 см);
  • реквизиты банковского счета для выплат через банк;
  • справку о доходах за любые 60 месяцев до 30 июня 2000 (по желанию);
  • документы, подтверждающие страховой стаж (трудовая книжка, диплом о дневной форме обучения, военный билет и т.п.);
  • другие документы, предусмотренные законодательством.

Заявление на назначение пенсии и соответствующие документы могут быть поданы через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или непосредственно в сервисном центре ПФУ.

Ранее мы писали, что для выхода на пенсию в 2024 году необходимо достичь возраста минимум 60 лет и иметь страховой стаж не менее 31 года. Однако даже выполнив эти условия, некоторые граждане решают продолжать работать.

Также мы рассказывали, что украинское законодательство предусматривает несколько видов пенсионных выплат. В определенных случаях эти выплаты могут предоставляться не самому человеку, а его близким. Например, дети, потерявшие родителей, имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца.

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