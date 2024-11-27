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Пенсія після 40 років стажу — на які виплати можна розраховувати

27 листопада 2024 11:05
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Пенсійні виплати у 2024 році — скільки отримують українці з 40-річним стажем
Українські гривні. Фото: Pixabay
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Щоб вийти на пенсію у 2024 році людині повинно виповнитись щонайменше 60, а її стаж повинен становити 31 рік. Однак деякі громадяни, які відповідають цим вимогам, продовжують працювати. 

Про те, яку пенсію отримає людина з 40-річним стажем, пояснили в Пенсійному фонді України.

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Які виплати отримують українці, які накопичили 40 років стажу

Відповідно до чинного законодавства України, громадяни, які мають 40 років страхового стажу, мають право на отримання пенсії за віком. Право на такі виплати у 2024 році мають особи, яким:

  • виповнилося 60 років — за наявності не менше 31 року страхового стажу;
  • виповнилося 63 років — за наявності не менше 21 року страхового стажу;
  • виповнилося 65 років — за наявності від 15 до 21 року страхового стажу.


Сума виплат визначається на основі тривалості стажу та розміру офіційної заробітної плати. Окрім цього, розмір пенсії може бути збільшений через додаткові виплати та надбавки. Особи, які працювали у складних чи небезпечних умовах, мають можливість отримати пільгову пенсію або доплати.

Як дізнатись розмір своєї майбутньої пенсії

Пенсії в Україні розраховуються за формулою, яка враховує коефіцієнт доходу та кількість років стажу. Чим більше років стажу й вища офіційна зарплата, тим більший розмір виплат. 

Окрім того, за кожний повний рік страхового стажу, що перевищує 35 років для чоловіків і 30 років для жінок, розмір пенсії за віком збільшується на 1%. 

При цьому підвищення не може перевищувати 1% від мінімального розміру пенсії за віком, визначеного в першому абзаці частини першої статті 28 Закону. Надлишковий страховий стаж, який має людина, обмеженням не підлягає.

Якщо українці хочуть дізнатись орієнтовний розмір своєї майбутньої пенсії, їм варто увійти до персонального кабінету на порталі Пенсійного фонду України. У розділі "Пенсійний калькулятор" система автоматично використовує дані про ваші доходи та стаж. Далі, щоб отримати приблизний прогноз виплат, слід вибрати функцію "Розрахунок з урахуванням стажу, набутого до пенсійного віку".

Раніше ми писали, що деякі українці при виході на пенсію отримують додаткові гроші від держави. Розмір виплат становить 10 окладів людини.

Також ми розповідали, що на кінець 2024 року нових індексацій пенсій не заплановано. Однак деякі громадяни все ж отримають більше грошей в грудні.

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