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Пенсия после 40 лет стажа — на какие выплаты можно рассчитывать

27 ноября 2024 11:05
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Пенсионные выплаты в 2024 году — сколько получают украинцы с 40-летним стажем
Украинские гривны. Фото: Pixabay
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Чтобы выйти на пенсию в 2024 году, человеку должно исполниться минимум 60 лет, а его стаж должен составлять 31 год. Однако некоторые граждане, отвечающие этим требованиям, продолжают работать.

О том, какую пенсию получит человек с 40-летним стажем, пояснили в Пенсионном фонде Украины.

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Какие выплаты получают украинцы, накопившие 40 лет стажа

Согласно действующему законодательству Украины, граждане, имеющие 40 лет страхового стажа, имеют право на получение пенсии по возрасту. Право на такие выплаты в 2024 году имеют лица, которым:

  • исполнилось 60 лет — при наличии не менее 31 года страхового стажа;
  • исполнилось 63 лет — при наличии не менее 21 года страхового стажа;
  • исполнилось 65 лет — при наличии от 15 до 21 года страхового стажа.


Сумма выплат определяется, исходя из продолжительности стажа и размера официальной заработной платы. Кроме того, размер пенсии может быть увеличен из-за дополнительных выплат и надбавок. Лица, работавшие в сложных или опасных условиях, имеют возможность получить льготную пенсию или доплаты.

Как узнать размер своей будущей пенсии

Пенсии в Украине рассчитываются по формуле, учитывающей коэффициент дохода и количество лет стажа. Чем больше лет стажа и выше официальная зарплата, тем больше размер выплат.

Кроме того, за каждый полный год страхового стажа, превышающего 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, размер пенсии по возрасту увеличивается на 1%.

При этом повышение не может превышать 1% минимального размера пенсии по возрасту, определенного в первом абзаце части первой статьи 28 Закона. Избыточный страховой стаж, который есть у человека, ограничениям не подлежит.

Если украинцы хотят узнать ориентировочный размер своей будущей пенсии, им следует войти в персональный кабинет на портале Пенсионного фонда Украины. В разделе "Пенсионный калькулятор" система автоматически использует данные о ваших доходах и стаже. Далее, чтобы получить примерный прогноз выплат, следует выбрать функцию "Расчет с учетом стажа, приобретенного до пенсионного возраста".

Ранее мы писали, что некоторые украинцы, выходя на пенсию, получают дополнительные деньги от государства. Размер выплат составляет 10 окладов человека.

Также мы рассказывали, что к концу 2024 года новых индексаций пенсий не запланировано. Однако некоторые граждане все же получат больше денег в декабре.

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