Пенсионные выплаты в 2024 году — сколько получают украинцы с 40-летним стажем

Пенсия после 40 лет стажа — на какие выплаты можно рассчитывать
Чтобы выйти на пенсию в 2024 году, человеку должно исполниться минимум 60 лет, а его стаж должен составлять 31 год. Однако некоторые граждане, отвечающие этим требованиям, продолжают работать.
О том, какую пенсию получит человек с 40-летним стажем, пояснили в Пенсионном фонде Украины.
Какие выплаты получают украинцы, накопившие 40 лет стажа
Согласно действующему законодательству Украины, граждане, имеющие 40 лет страхового стажа, имеют право на получение пенсии по возрасту. Право на такие выплаты в 2024 году имеют лица, которым:
- исполнилось 60 лет — при наличии не менее 31 года страхового стажа;
- исполнилось 63 лет — при наличии не менее 21 года страхового стажа;
- исполнилось 65 лет — при наличии от 15 до 21 года страхового стажа.
Сумма выплат определяется, исходя из продолжительности стажа и размера официальной заработной платы. Кроме того, размер пенсии может быть увеличен из-за дополнительных выплат и надбавок. Лица, работавшие в сложных или опасных условиях, имеют возможность получить льготную пенсию или доплаты.
Как узнать размер своей будущей пенсии
Пенсии в Украине рассчитываются по формуле, учитывающей коэффициент дохода и количество лет стажа. Чем больше лет стажа и выше официальная зарплата, тем больше размер выплат.
Кроме того, за каждый полный год страхового стажа, превышающего 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, размер пенсии по возрасту увеличивается на 1%.
При этом повышение не может превышать 1% минимального размера пенсии по возрасту, определенного в первом абзаце части первой статьи 28 Закона. Избыточный страховой стаж, который есть у человека, ограничениям не подлежит.
Если украинцы хотят узнать ориентировочный размер своей будущей пенсии, им следует войти в персональный кабинет на портале Пенсионного фонда Украины. В разделе "Пенсионный калькулятор" система автоматически использует данные о ваших доходах и стаже. Далее, чтобы получить примерный прогноз выплат, следует выбрать функцию "Расчет с учетом стажа, приобретенного до пенсионного возраста".
Ранее мы писали, что некоторые украинцы, выходя на пенсию, получают дополнительные деньги от государства. Размер выплат составляет 10 окладов человека.
Также мы рассказывали, что к концу 2024 года новых индексаций пенсий не запланировано. Однако некоторые граждане все же получат больше денег в декабре.
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