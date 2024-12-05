Льготный проезд для пенсионеров — какими видами транспорта можно пользоваться бесплатно

Пассажиры в общественном транспорте. Фото: УНИАН

Согласно украинскому законодательству, пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в некоторых видах общественного транспорта. Однако для получения этих преимуществ украинцам необходимо знать, где именно действует льгота и как ею воспользоваться.

О том, в каких видах общественного транспорта у пенсионеров есть право на льготный проезд, напомнили в Донецкой областной государственной администрации.

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Право на льготный проезд предоставляется пенсионеру при наличии удостоверения установленного образца или соответствующей справки. В случае внедрения автоматизированных систем оплаты проезда льгота действует при наличии электронного билета.

Пенсионеры могут бесплатно ездить на транспорте общего пользования и пригородных маршрутах. Тем не менее, льготы не распространяются на услуги такси и метро. В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования" пенсионеры могут бесплатно пользоваться:

общественным автобусом;

общественным троллейбусом;

железнодорожным транспортом пригородного сообщения (электрички).

Возможность бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте доступна при предъявлении пенсионного удостоверения.

В случае с маршрутками, решения о льготном проезде для отдельных категорий населения принимаются местными органами власти. Подробная информация должна быть размещена на официальных сайтах соответствующих советов или непосредственно в транспортных средствах.

Автобусным перевозчикам запрещено отказывать в льготном проезде пассажирам, имеющим на это право, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. За безосновательный отказ водителя могут быть привлечены к правовой ответственности.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что для большинства жителей Украины пользование общественным транспортом платное. Цена проезда варьируется в зависимости от типа транспорта и конкретного города. Однако некоторые категории населения имеют право на бесплатный проезд.

Также мы рассказывали, что в 2024 году система пенсионных выплат в Украине претерпела изменения, что повлияло как на минимальный, так и на максимальный размер пенсий. Обычно сумма выплат определяется с учетом возраста человека и его страхового стажа.