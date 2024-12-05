Льготный проезд для пенсионеров — какими видами транспорта можно пользоваться бесплатно

Льготный проезд для пенсионеров — где можно не платить
Согласно украинскому законодательству, пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в некоторых видах общественного транспорта. Однако для получения этих преимуществ украинцам необходимо знать, где именно действует льгота и как ею воспользоваться.
О том, в каких видах общественного транспорта у пенсионеров есть право на льготный проезд, напомнили в Донецкой областной государственной администрации.
Какие виды транспорта доступны для пенсионеров бесплатно
Право на льготный проезд предоставляется пенсионеру при наличии удостоверения установленного образца или соответствующей справки. В случае внедрения автоматизированных систем оплаты проезда льгота действует при наличии электронного билета.
Пенсионеры могут бесплатно ездить на транспорте общего пользования и пригородных маршрутах. Тем не менее, льготы не распространяются на услуги такси и метро. В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования" пенсионеры могут бесплатно пользоваться:
- общественным автобусом;
- общественным троллейбусом;
- железнодорожным транспортом пригородного сообщения (электрички).
Возможность бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте доступна при предъявлении пенсионного удостоверения.
В случае с маршрутками, решения о льготном проезде для отдельных категорий населения принимаются местными органами власти. Подробная информация должна быть размещена на официальных сайтах соответствующих советов или непосредственно в транспортных средствах.
Автобусным перевозчикам запрещено отказывать в льготном проезде пассажирам, имеющим на это право, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. За безосновательный отказ водителя могут быть привлечены к правовой ответственности.
Что еще стоит знать
Ранее мы писали, что для большинства жителей Украины пользование общественным транспортом платное. Цена проезда варьируется в зависимости от типа транспорта и конкретного города. Однако некоторые категории населения имеют право на бесплатный проезд.
Также мы рассказывали, что в 2024 году система пенсионных выплат в Украине претерпела изменения, что повлияло как на минимальный, так и на максимальный размер пенсий. Обычно сумма выплат определяется с учетом возраста человека и его страхового стажа.
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