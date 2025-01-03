Бесплатный проезд для пенсионеров в 2025 году — где можно не платить

Люди на остановке общественного транспорта. Фото: УНИАН

Для украинских пенсионеров доступны разные льготы от государства. В частности, они могут бесплатно ездить в некоторых видах общественного транспорта.

Смогут ли пенсионеры бесплатно ездить в общественном транспорте в 2025 году, отмечается в постановлении Кабинета Министров Украины "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования".

Читайте также:

Останутся ли льготы на проезд для пенсионеров в 2025 году

Бесплатный проезд будет доступен пенсионерам и в 2025 году. Однако эта льгота распространяется только на определенные виды транспорта. Для получения льготы необходимо иметь удостоверение определенного образца или справку, а в случае внедрения автоматизированной системы учета оплат — электронный билет, зарегистрированный в системе, который выдается бесплатно. Льготный проезд предоставляется в следующих видах общественного транспорта:

в пригородном железнодорожном транспорте (электрички);

в городском транспорте общего использования (троллейбусы, автобусы, но льгота не распространяется на такси и метро).

Следовательно, бесплатный проезд для пенсионеров сохранится в 2025 году, но только в пределах городского и пригородного транспорта. Льгота не распространяется на такси, метро и междугородные железнодорожные перевозки. Чтобы воспользоваться льготой, необходимо иметь соответствующее удостоверение или электронный билет, зарегистрированный в системе.

Что еще будет интересно украинцам

Раньше мы писали, что ежедневно миллионы украинцев пользуются общественным транспортом. Для многих пассажиров поездка платная, но для определенных категорий лиц доступны льготы, позволяющие им бесплатно пользоваться маршрутками.

Также мы рассказывали, что в Украине есть четкие правила оплаты проезда в общественном транспорте. Важно помнить, что купить билет гораздо выгоднее, чем впоследствии платить штраф за поездку без него.