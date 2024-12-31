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Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

31 грудня 2024 14:55
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Хто не платитиме за маршрутку у 2025 році — перелік пільговиків
Люди в маршрутці. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Щодня мільйони українців користуються послугами громадського транспорту. Для більшості пасажирів проїзд платний, однак деякі категорії громадян мають пільги. Вони звільняються від оплати проїзду в маршрутних таксі.

Про те, хто може не оплачувати проїзд в маршрутці у 2025 році, пояснили фахівці Безоплатної правничої допомоги.

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В Україні деякі громадяни можуть скористатися правом на безоплатний проїзд у маршрутних таксі. Такі пільги зберігатимуться й у 2025 році. Відсутність потреби оплачувати проїзд  поширюється на такі категорії осіб:

  • діти з багатодітних сімей;
  • учасники бойових дій та прирівняні до них;
  • строковики, які проходять військову службу;
  • інваліди війни й особи, які прирівнюються до них;
  • реабілітовані особи, які стали інвалідами через репресії;
  • військовослужбовці, які отримали інвалідність через війну;
  • діти до 6 років, за умови, що вони не займають окреме сидіння;
  • співробітники поліції та СБУ під час виконання службових обов'язків;
  • батьки військовослужбовців, загиблих або зниклих безвісти під час служби;
  • особи з інвалідністю I та II груп, діти з інвалідністю, а також супроводжуючі їх особи (одна особа на кожного);
  • ветерани служби у військових та правоохоронних органах, зокрема поліції, ДСНС, СБУ, податковій міліції, прокуратурі тощо;
  • постраждалі від Чорнобильської катастрофи (категорії 1 та 2), включно з ліквідаторами та дітьми з інвалідністю, спричиненою аварією.

Що робити у разі відмови у пільговому проїзді

Водії автобусів на маршрутах загального користування не мають права відмовляти у перевезенні пільговиків, якщо інше не передбачено законом. Безпідставна відмова у пільговому перевезенні може стати підставою для притягнення до відповідальності згідно із чинним законодавством. Якщо водій відмовляється рухатись маршрутом, поки пільговик не оплатить проїзд, можна викликати правоохоронців.

Раніше ми писали, що відповідно до законів України, пенсіонери мають право на безплатний проїзд у певних видах громадського транспорту. Однак, щоб скористатися цією пільгою, необхідно чітко розуміти, у яких саме транспортних засобах вона діє.

Також ми розповідали, що поїздки громадським транспортом в Україні вимагають дотримання встановлених правил оплати. Важливо пам’ятати, що придбання квитка обійдеться значно дешевше, ніж сплата штрафу за проїзд без нього.

транспорт маршрутки проїзд квитки громадський транспорт

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