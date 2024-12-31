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Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

31 декабря 2024 14:55
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Кто не будет платить за маршрутку в 2025 году — перечень льготников
Люди в маршрутке. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Каждый день миллионы украинцев пользуются услугами общественного транспорта. Для большинства пассажиров проезд платный, однако у некоторых категорий граждан есть льготы. Они освобождаются от оплаты проезда в маршрутном такси.

О том, кто может не оплачивать проезд в маршрутке в 2025 году, объяснили специалисты Бесплатной юридической помощи.

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В Украине некоторые граждане могут воспользоваться правом на безвозмездный проезд в маршрутных такси. Подобные льготы будут сохраняться и в 2025 году. Отсутствие необходимости оплачивать проезд распространяется на следующие категории лиц:

  • дети из многодетных семей;
  • участники боевых действий и приравненные к ним;
  • срочники, проходящие военную службу;
  • инвалиды войны и лица, приравнивающиеся к ним;
  • реабилитированные лица, ставшие инвалидами из-за репрессий;
  • военнослужащие, получившие инвалидность из-за войны;
  • дети до 6 лет, при условии, что они не занимают отдельное сиденье;
  • сотрудники полиции и СБУ при исполнении служебных обязанностей;
  • родители военнослужащих, погибших или пропавших без вести во время службы;
  • лица с инвалидностью I и II групп, дети с инвалидностью, а также сопровождающие их лица (одно лицо на каждого);
  • ветераны службы в военных и правоохранительных органах, в частности, полиции, ГСЧС, СБУ, налоговой милиции, прокуратуре и т.п.;
  • пострадавшие от Чернобыльской катастрофы (категории 1 и 2), включая ликвидаторов и детей с инвалидностью, вызванной аварией.

Что делать в случае отказа в льготном проезде

Водители на маршрутах общего пользования не имеют права отказывать в перевозке льготников, если иное не предусмотрено законом. Безосновательный отказ в льготной перевозке может стать основанием для привлечения к ответственности согласно действующему законодательству. Если водитель отказывается двигаться по маршруту, пока льготник не оплатит проезд, можно вызвать правоохранителей.

Ранее мы писали, что согласно законам Украины пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в определенных видах общественного транспорта. Однако, чтобы воспользоваться этой льготой, необходимо четко понимать, в каких транспортных средствах она действует.

Также мы рассказывали, что поездки по общественному транспорту в Украине требуют соблюдения установленных правил оплаты. Важно помнить, что приобретение билета обойдется значительно дешевле, чем уплата штрафа за проезд без него.

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