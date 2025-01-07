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Громадський транспорт у 2025 році — де найдорожчий проїзд

7 січня 2025 10:15
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Громадський транспорт у 2025 році — де проїзд став найдорожчим в Україні
Людина оплачує проїзд. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

У 2024 році в обласних центрах України відбулися зміни у вартості проїзду в громадському транспорті. У той час, як деякі міста підвищили ціни, інші вирішили залишити тарифи незмінними, а в Харкові громадський транспорт взагалі залишається безплатним.

Про те, скільки коштує проїзд в обласних центрах України у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Скільки коштує проїзд у громадському транспорті у 2025 році

У Львові зафіксовано найвищий тариф: при готівковій оплаті вартість однієї поїздки складає 25 гривень. Проте, при оплаті карткою ціна значно нижча. У Сумах за одну поїздку на окремому маршруті доведеться викласти 21 гривню. В Одесі та Дніпрі максимальна вартість проїзду в автобусах становить 20 гривень. У 2025 році в обласних центрах України вартість проїзду становить:

  1. Харків: під час війни проїзд у громадському транспорті залишається безплатним.
  2. Суми: ціна проїзду в маршрутках Сум — 15 гривень, а на тролейбусах — 6 гривень.
  3. Херсон: останні зміни тарифів у Херсоні відбулися у 2022 році: проїзд у тролейбусі коштує 6 гривень, у маршрутках — 8 гривень.
  4. Хмельницький: ціна залежить від транспорту: 6-12 гривень.
  5. Рівне: тарифи залишаються стабільними: 8 гривень у тролейбусах і 12 гривень у маршрутках.
  6. Кропивницький: за проїзд у тролейбусі потрібно заплатити 8 гривень, в автобусі — 10 гривень, а в маршрутках — 15 гривень.
  7. Житомир: вартість проїзду варіюється залежно від способу оплати. У комунальному транспорті проїзд із транспортною карткою коштує 8 гривень, банківською карткою — 10 гривень, а готівкою — 15 гривень. У приватних маршрутках ціни також залежать від способу оплати: 13-15 гривень.
  8. Запоріжжя: у червні 2024 року в Запоріжжі оновили тарифи на проїзд. Для комунального транспорту ціна становить 10 гривень, а для приватних маршруток — 8-15 гривень.
  9. Полтава: ціни складають 10 гривень для тролейбусів і 12 гривень для автобусів.
  10. Черкаси: проїзд у тролейбусах коштує 10 гривень, у маршрутках — 13 гривень.
  11. Чернівці: ціна складає 12 гривень для тролейбусів і 14 гривень для автобусів.
  12. Тернопіль: ціни варіюються залежно від типу квитка: 12-15 гривень.
  13. Івано-Франківськ: червні 2024 року в Івано-Франківську зросли ціни на проїзд. Тепер вартість становить 10-15 гривень, залежно від способу оплати.
  14. Миколаїв: вартість проїзду варіюється залежно від транспорту: 7-20 гривень.
  15. Київ: у столиці ціна проїзду залежить від виду транспорту. Одна поїздка коштує 8 гривень у комунальному транспорті, а 15 гривень — у міській електричці.
  16. Дніпро: з 3 січня в Дніпрі почали діяти оновлені тарифи. Максимальна вартість проїзду в автобусах тепер становить 20 гривень, а у метро та електротранспорті — 10 гривень.
  17. Одеса: з грудня 2024 року в Одесі зросла ціна проїзду до 15 гривень в електротранспорті та до 20 гривень у маршрутках.
  18. Вінниця: середини грудня 2024 року у Вінниці запроваджено нові тарифи на громадський транспорт. Ціна поїздки тепер складає 12 гривень у трамваях і тролейбусах, а в муніципальних автобусах — 15 гривень.
  19. Львів: ціни залежать від способу оплати: при готівковому розрахунку — 25 гривень, при оплаті карткою — 13-15 гривень.
  20. Ужгород: вартість однієї поїздки становить 15 гривень.
  21. Чернігів: вартість проїзду — 12-17 гривень.

Адміністративні функції Донецька та Луганська через тимчасову окупацію перенесено до інших міст.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що для українських пенсіонерів передбачено низку державних пільг. Зокрема можливість безоплатного користування окремими видами громадського транспорту.

Також ми розповідали, що держава підтримує учасників бойових дій (УБД), надаючи їм різні пільги. Серед видів підтримки є право на безоплатний проїзд у громадському транспорті.

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13:35 У США є загиблі внаслідок потужної снігової бурі

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