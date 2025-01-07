Громадський транспорт у 2025 році — де проїзд став найдорожчим в Україні

Людина оплачує проїзд. Фото: УНІАН

У 2024 році в обласних центрах України відбулися зміни у вартості проїзду в громадському транспорті. У той час, як деякі міста підвищили ціни, інші вирішили залишити тарифи незмінними, а в Харкові громадський транспорт взагалі залишається безплатним.

Про те, скільки коштує проїзд в обласних центрах України у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Скільки коштує проїзд у громадському транспорті у 2025 році

У Львові зафіксовано найвищий тариф: при готівковій оплаті вартість однієї поїздки складає 25 гривень. Проте, при оплаті карткою ціна значно нижча. У Сумах за одну поїздку на окремому маршруті доведеться викласти 21 гривню. В Одесі та Дніпрі максимальна вартість проїзду в автобусах становить 20 гривень. У 2025 році в обласних центрах України вартість проїзду становить:

Харків: під час війни проїзд у громадському транспорті залишається безплатним. Суми: ціна проїзду в маршрутках Сум — 15 гривень, а на тролейбусах — 6 гривень. Херсон: останні зміни тарифів у Херсоні відбулися у 2022 році: проїзд у тролейбусі коштує 6 гривень, у маршрутках — 8 гривень. Хмельницький: ціна залежить від транспорту: 6-12 гривень. Рівне: тарифи залишаються стабільними: 8 гривень у тролейбусах і 12 гривень у маршрутках. Кропивницький: за проїзд у тролейбусі потрібно заплатити 8 гривень, в автобусі — 10 гривень, а в маршрутках — 15 гривень. Житомир: вартість проїзду варіюється залежно від способу оплати. У комунальному транспорті проїзд із транспортною карткою коштує 8 гривень, банківською карткою — 10 гривень, а готівкою — 15 гривень. У приватних маршрутках ціни також залежать від способу оплати: 13-15 гривень. Запоріжжя: у червні 2024 року в Запоріжжі оновили тарифи на проїзд. Для комунального транспорту ціна становить 10 гривень, а для приватних маршруток — 8-15 гривень. Полтава: ціни складають 10 гривень для тролейбусів і 12 гривень для автобусів. Черкаси: проїзд у тролейбусах коштує 10 гривень, у маршрутках — 13 гривень. Чернівці: ціна складає 12 гривень для тролейбусів і 14 гривень для автобусів. Тернопіль: ціни варіюються залежно від типу квитка: 12-15 гривень. Івано-Франківськ: червні 2024 року в Івано-Франківську зросли ціни на проїзд. Тепер вартість становить 10-15 гривень, залежно від способу оплати. Миколаїв: вартість проїзду варіюється залежно від транспорту: 7-20 гривень. Київ: у столиці ціна проїзду залежить від виду транспорту. Одна поїздка коштує 8 гривень у комунальному транспорті, а 15 гривень — у міській електричці. Дніпро: з 3 січня в Дніпрі почали діяти оновлені тарифи. Максимальна вартість проїзду в автобусах тепер становить 20 гривень, а у метро та електротранспорті — 10 гривень. Одеса: з грудня 2024 року в Одесі зросла ціна проїзду до 15 гривень в електротранспорті та до 20 гривень у маршрутках. Вінниця: середини грудня 2024 року у Вінниці запроваджено нові тарифи на громадський транспорт. Ціна поїздки тепер складає 12 гривень у трамваях і тролейбусах, а в муніципальних автобусах — 15 гривень. Львів: ціни залежать від способу оплати: при готівковому розрахунку — 25 гривень, при оплаті карткою — 13-15 гривень. Ужгород: вартість однієї поїздки становить 15 гривень. Чернігів: вартість проїзду — 12-17 гривень.

Адміністративні функції Донецька та Луганська через тимчасову окупацію перенесено до інших міст.

Що ще варто знати українцям

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