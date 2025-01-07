Общественный транспорт в 2025 году — где проезд стал самым дорогим в Украине

Человек оплачивает проезд. Фото: УНИАН

В 2024 году в областных центрах Украины произошли изменения стоимости проезда в общественном транспорте. В то время как некоторые города повысили цены, другие решили оставить тарифы неизменными, а в Харькове общественный транспорт вообще остается бесплатным.

Сколько стоит проезд в областных центрах Украины в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Сколько стоит проезд в общественном транспорте в 2025 году

Во Львове зафиксирован самый высокий тариф: при наличной оплате стоимость одной поездки составляет 25 гривен. Однако при оплате картой цена значительно ниже. В Сумах за одну поездку на отдельном маршруте придется выложить 21 гривну. В Одессе и в Днепре максимальная стоимость проезда в автобусах составляет 20 гривен. В 2025 году в областных центрах Украины стоимость проезда составляет:

Харьков: во время войны проезд в общественном транспорте остается бесплатным Суммы: цена проезда в маршрутках Сум — 15 гривен, а на троллейбусах — 6 гривен. Херсон: последние изменения тарифов в Херсоне произошли в 2022 году: проезд в троллейбусе стоит 6 гривен, в маршрутках — 8 гривен. Хмельницкий: цена зависит от транспорта: 6-12 грн. Ровно: тарифы остаются стабильными: 8 гривен в троллейбусах и 12 гривен в маршрутках. Кропивницкий: за проезд в троллейбусе нужно заплатить 8 гривен, в автобусе — 10 гривен, а в маршрутках — 15 гривен. Житомир: стоимость проезда варьируется в зависимости от способа оплаты. В коммунальном транспорте проезд с транспортной картой стоит 8 гривен, банковской картой — 10 гривен, а наличными — 15 гривен. В частных маршрутках цены зависят также от способа оплаты: 13-15 гривен. Запорожье: в июне 2024 г. в Запорожье обновили тарифы на проезд. Для коммунального транспорта цена составляет 10 гривен, а для частных маршруток — 8-15 гривен. Полтава: цены составляют 10 грн для троллейбусов и 12 грн для автобусов. Черкассы: проезд в троллейбусах стоит 10 гривен, в маршрутках — 13 гривен. Черновцы: цена составляет 12 гривен для троллейбусов и 14 гривен для автобусов. Львов: цены варьируются в зависимости от типа билета: 12-15 гривен. Ивано-Франковск: в июне 2024 года в Ивано-Франковске выросли цены на проезд. Теперь стоимость составляет 10-15 гривен в зависимости от способа оплаты. Николаев: стоимость проезда варьируется в зависимости от транспорта: 7-20 гривен. Киев: в столице цена проезда зависит от вида транспорта. Одна поездка стоит 8 гривен в коммунальном транспорте, а 15 гривен — в городской электричке. Днепр: с 3 января в Днепре начали действовать обновленные тарифы. Максимальная стоимость проезда в автобусах теперь составляет 20 гривен, а в метро и электротранспорте — 10 гривен. Одесса: с декабря 2024 года в Одессе выросла цена проезда до 15 гривен в электротранспорте и до 20 гривен в маршрутках. Винница: в середине декабря 2024 года в Виннице введены новые тарифы на общественный транспорт. Цена поездки теперь составляет 12 гривен в трамваях и троллейбусах, а в муниципальных автобусах — 15 гривен. Львов: цены зависят от способа оплаты: при наличном расчете – 25 гривен, при оплате картой — 13-15 гривен. Ужгород: стоимость одной поездки составляет 15 гривен. Чернигов: стоимость проезда — 12-17 гривен.

Административные функции Донецка и Луганска из-за временной оккупации перенесены в другие города.

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