Пільги для УБД у 2025 році — де військові можуть не платити за проїзд

Пільги для УБД — який громадський транспорт є безплатним
Українці вже понад 10 років захищають свою державу від російської збройної агресії. З 2022 року кількість людей, які взяли до рук зброю та взяли участь у боях проти ворога значно побільшала, адже Москва розпочала повномасштабну війну проти нашої держави. Тим часом українська влада, щоби підтримати учасників бойових дій (УБД), надає їм різноманітні пільги, серед яких і право на безплатний проїзд у громадському транспорті.
Редакція сайту Новини.LIVE пояснює, які види громадського транспорту є безплатним для УБД.
Пільги на проїзд учасникам бойових дій — що відомо
У Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" сказано, що учасник бойових може їздити безплатно в усіх видах міського пасажирського транспорту. Для цього лише потрібно мати посвідчення УБД.
Отже, громадяни, які брали участь у бойових діях та мають про це відповідний документ, мають право на:
- безплатний проїзд один раз на два роки (туди й назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення, або проїзд один раз на рік (в обидві сторони) вказаними видами транспорту з 50% знижкою (якщо працює автоматизована система обліку оплати проїзду, тоді пільга діє за наявності у військового електронного квитка, який можна отримати безплатно);
- безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрішньорайонних, внутрішньо- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання.
Якими ще пільгами зможуть користуватися УБД у 2025 році
Українці, які отримають статус учасника бойових дій (або вже отримали такий документ) цього року, зможуть:
- платити за комуналку на 75% менше;
- отримати 100% знижку на комунальні послуги (для осіб з інвалідністю);
- зекономити 75% вартості під час купівлі палива для опалення, якщо відсутнє централізоване опалення.
Також учасники бойових дій мають право на:
- безплатні рецептурні ліки;
- оздоровлення у санаторіях;
- звільнення від сплати окремих податків;
- лікування у державних медичних закладах;
- першочергове зарахування на бюджет у вищих навчальних закладах.
Раніше ми розповідали, що користуватися пільгами можуть й деякі представники сім'ї УБД. Мова, зокрема, про дітей, чоловіка або дружину і не тільки.
Ще ми писали, що військовим виплачують допомогу в 50% від грошового забезпечення. Виплата є гарантованою за певних умов.
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