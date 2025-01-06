Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Пільги для УБД — який громадський транспорт є безплатним arrow

Пільги для УБД — який громадський транспорт є безплатним

6 січня 2025 16:46
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Пільги для УБД у 2025 році — де військові можуть не платити за проїзд
Трамвай на вулиці вечірнього міста. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Українці вже понад 10 років захищають свою державу від російської збройної агресії. З 2022 року кількість людей, які взяли до рук зброю та взяли участь у боях проти ворога значно побільшала, адже Москва розпочала повномасштабну війну проти нашої держави. Тим часом українська влада, щоби підтримати учасників бойових дій (УБД), надає їм різноманітні пільги, серед яких і право на безплатний проїзд у громадському транспорті.

Редакція сайту Новини.LIVE пояснює, які види громадського транспорту є безплатним для УБД. 

Читайте також:

Пільги на проїзд учасникам бойових дій — що відомо

У Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" сказано, що учасник бойових може їздити безплатно в усіх видах міського пасажирського транспорту. Для цього лише потрібно мати посвідчення УБД.

Отже, громадяни, які брали участь у бойових діях та мають про це відповідний документ, мають право на:

  • безплатний проїзд один раз на два роки (туди й назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення, або проїзд один раз на рік (в обидві сторони) вказаними видами транспорту з 50% знижкою (якщо працює автоматизована система обліку оплати проїзду, тоді пільга діє за наявності у військового електронного квитка, який можна отримати безплатно);
  • безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрішньорайонних, внутрішньо- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання.

Якими ще пільгами зможуть користуватися УБД у 2025 році

Українці, які отримають статус учасника бойових дій (або вже отримали такий документ) цього року, зможуть: 

  • платити за комуналку на 75% менше;
  • отримати 100% знижку на комунальні послуги (для осіб з інвалідністю);
  • зекономити 75% вартості під час купівлі палива для опалення, якщо відсутнє централізоване опалення.

Також учасники бойових дій мають право на:

  • безплатні рецептурні ліки;
  • оздоровлення у санаторіях;
  • звільнення від сплати окремих податків;
  • лікування у державних медичних закладах;
  • першочергове зарахування на бюджет у вищих навчальних закладах.

Раніше ми розповідали, що користуватися пільгами можуть й деякі представники сім'ї УБД. Мова, зокрема, про дітей, чоловіка або дружину і не тільки. 

Ще ми писали, що військовим виплачують допомогу в 50% від грошового забезпечення. Виплата є гарантованою за певних умов.

пільги учасник бойових дій війна в Україні УБД проїзд

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:58 Клименко сказав, яку техніку РФ знищили нацгвардійці за свята

Text

17:50 Макрон розповів про майбутні переговори — ефір Вечір.LIVE

17:50 Небезпечний період у 2025 році — коли долар може злетіти в ціні

17:42 Тепло повертається — Діденко дала прогноз погоди на завтра

17:37 Підозру отримав керівник тюрми РФ, де катують полонених ЗСУ

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

17:34 Укргідрометцентр порадував прогнозом погоди на завтра

17:27 Розколяда на пляжі — в Одесі відзначили Водохреще в етностилі

Ексклюзив

17:23 Війна забрала усю родину — деталі про загибель науковця

17:19 Суд у РФ над полоненими — звільнений боєць розповів про катування

17:18 Двоє підлітків намагалися переправити ухилянта човном через Тису

17:58 Клименко сказав, яку техніку РФ знищили нацгвардійці за свята

17:50 Небезпечний період у 2025 році — коли долар може злетіти в ціні

17:42 Тепло повертається — Діденко дала прогноз погоди на завтра

17:37 Підозру отримав керівник тюрми РФ, де катують полонених ЗСУ

17:34 Укргідрометцентр порадував прогнозом погоди на завтра

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

17:27 Розколяда на пляжі — в Одесі відзначили Водохреще в етностилі

Ексклюзив

17:23 Війна забрала усю родину — деталі про загибель науковця

17:19 Суд у РФ над полоненими — звільнений боєць розповів про катування

17:18 Двоє підлітків намагалися переправити ухилянта човном через Тису

17:18 Евакуація з-під обстрілів — поліція вивезла сім'ю з Костянтинівки

12:35 Ціни на золото у січні — скільки коштують дорогоцінні метали

5 січня 2025

06:38 Курс, тарифи та ціни на продукти — що чекає українців у 2025 році

4 січня 2025

06:00 Відключення по-новому та ріст тарифів — чого чекати у новому році

3 січня 2025
Ексклюзив

22:37 Скільки Україна проживе без допомоги США — прогноз економіста

19:42 Закінчення війни у 2025 році — у що вірять одесити

Ексклюзив

06:33 Зростання цін не зупинити — скільки коштуватиме долар у 2025 році

2 січня 2025

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

06:40 Ціни на мідь у січні — яка вартість кольорових металів в Україні

1 січня 2025

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

Text

17:50 Макрон розповів про майбутні переговори — ефір Вечір.LIVE

Text

13:46 Військовий назвав найбільш розповсюджену причину СЗЧ

Text

13:00 Заява Блінкена про Курськ та наступ РФ на Дніпро — ефір День.LIVE

Text

12:33 Шульга пояснив, чому події на Курщині привертають увагу росіян

Text

10:11 Арутюнян назвав спосіб вирішення проблеми нестачі пілотів БпЛА

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

08:00 Інтерв'ю Зеленського та наступ ЗСУ на Курщині — ефір Ранок.LIVE

5 січня 2025
Text

17:51 У Києві відбулась акція на підтримку військовополонених

3 січня 2025
Text

21:39 Подорван назвав наслідки групового ракетного удару по Чернігову

Text

18:09 У Шольца ошелешили новими даними щодо війни — ефір Вечір.LIVE

Text

15:40 У Сухопутних військах розкритикували підготовку до виборів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

1 січня 2025

17:33 Податок на нерухомість 2025 — що зміниться для власників житла