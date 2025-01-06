Пільги для УБД у 2025 році — де військові можуть не платити за проїзд

Трамвай на вулиці вечірнього міста. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Українці вже понад 10 років захищають свою державу від російської збройної агресії. З 2022 року кількість людей, які взяли до рук зброю та взяли участь у боях проти ворога значно побільшала, адже Москва розпочала повномасштабну війну проти нашої держави. Тим часом українська влада, щоби підтримати учасників бойових дій (УБД), надає їм різноманітні пільги, серед яких і право на безплатний проїзд у громадському транспорті.

Редакція сайту Новини.LIVE пояснює, які види громадського транспорту є безплатним для УБД.

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Пільги на проїзд учасникам бойових дій — що відомо

У Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" сказано, що учасник бойових може їздити безплатно в усіх видах міського пасажирського транспорту. Для цього лише потрібно мати посвідчення УБД.

Отже, громадяни, які брали участь у бойових діях та мають про це відповідний документ, мають право на:

безплатний проїзд один раз на два роки (туди й назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення, або проїзд один раз на рік (в обидві сторони) вказаними видами транспорту з 50% знижкою (якщо працює автоматизована система обліку оплати проїзду, тоді пільга діє за наявності у військового електронного квитка, який можна отримати безплатно);

безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрішньорайонних, внутрішньо- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання.

Якими ще пільгами зможуть користуватися УБД у 2025 році

Українці, які отримають статус учасника бойових дій (або вже отримали такий документ) цього року, зможуть:

платити за комуналку на 75% менше;

отримати 100% знижку на комунальні послуги (для осіб з інвалідністю);

зекономити 75% вартості під час купівлі палива для опалення, якщо відсутнє централізоване опалення.

Також учасники бойових дій мають право на:

безплатні рецептурні ліки;

оздоровлення у санаторіях;

звільнення від сплати окремих податків;

лікування у державних медичних закладах;

першочергове зарахування на бюджет у вищих навчальних закладах.

Раніше ми розповідали, що користуватися пільгами можуть й деякі представники сім'ї УБД. Мова, зокрема, про дітей, чоловіка або дружину і не тільки.

Ще ми писали, що військовим виплачують допомогу в 50% від грошового забезпечення. Виплата є гарантованою за певних умов.