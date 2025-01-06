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Льготы для УБД — какой общественный транспорт является бесплатным

6 января 2025 16:46
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Льготы для УБД в 2025 году — где военные могут не платить за проезд
Трамвай на улице ночного города. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Украинцы уже более 10 лет защищают свое государство от российской вооруженной агрессии. С 2022 года количество людей, которые взяли в руки оружие и приняли участие в боях против врага значительно увеличилось, ведь Москва начала полномасштабную войну против нашего государства. Между тем украинская власть, чтобы поддержать участников боевых действий (УБД), предоставляет им различные льготы, среди которых и право на бесплатный проезд в общественном транспорте.

Редакция сайта Новини.LIVE объясняет, какие виды общественного транспорта являются бесплатным для УБД.

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Льготы на проезд участникам боевых действий — что известно

В Законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" сказано, что участник боевых действий может ездить бесплатно во всех видах городского пассажирского транспорта. Для этого лишь нужно иметь удостоверение УБД.

Итак, граждане, которые принимали участие в боевых действиях и имеют об этом соответствующий документ, имеют право на:

  • бесплатный проезд один раз в два года (туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом, независимо от наличия железнодорожного сообщения, или проезд один раз в год (в обе стороны) указанными видами транспорта с 50% скидкой (если работает автоматизированная система учета оплаты проезда, тогда льгота действует при наличии у военного электронного билета, который можно получить бесплатно);
  • бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта, автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности, а также железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения и автобусами пригородных и междугородных маршрутов, в том числе внутрирайонных, внутри- и межобластных независимо от расстояния и места проживания.

Какими еще льготами смогут пользоваться УБД в 2025 году

Украинцы, которые получат статус участника боевых действий (либо уже получили такой документ) в этом году, смогут:

  • платить за коммуналку на 75% меньше;
  • получить 100% скидку на коммунальные услуги (для граждан с инвалидностью);
  • сэкономить 75% стоимости при покупке топлива для отопления, если отсутствует централизованное отопление.

Также участники боевых действий имеют право на:

  • бесплатные рецептурные лекарства;
  • оздоровление в санаториях;
  • освобождение от уплаты отдельных налогов;
  • лечение в государственных медицинских учреждениях;
  • первоочередное зачисление на бюджет в высших учебных заведениях.

Ранее мы рассказывали, что пользоваться льготами могут и некоторые представители семьи УБД. Речь, в частности, о детях, муже или жене и не только.

Еще мы писали, что военным выплачивают помощь в 50% от денежного обеспечения. Выплата является гарантированной при определенных условиях.

льготы учасник боевых действий война в Украине УБД проезд

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