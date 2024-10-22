Допомога в 50% окладу — хто з військових має право на виплати у жовтні

Пачка грошей. Фото: Unsplush

Українські військовослужбовці можуть отримати допомогу в 50% грошового забезпечення. Таку виплату гарантують за певних умов.

Про це розповіли у відділі фінансового забезпечення сектору соціальних виплат одного з обласних ТЦК та СП.

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Допомога у 50% грошового забезпечення для військових

Як повідомили фахівці, одноразова матеріальна допомога в розмірі 50% місячного окладу передбачена бійцям, які звільняються з військової служби за станом здоров’я.

"Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), які звільняються зі служби за станом здоров’я, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби без урахування винагород (у тому числі додаткової винагороди, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України № 168)", — йдеться у повідомленні.

Таку виплату держава гарантує військовослужбовцям, які пропрацювали десять і більше років.

Виплачують грошову допомогу у наступних випадках:

за віком;

у разі скорочення штату/організаційних змін;

закінчення контракту;

у разі підпорядкування близькій особі;

за умови систематичного невиконання контракту командуванням;

в особливий період та у разі відмови продовжувати службу для жінок з неповнолітніми дітьми.

Мобілізованим або призваним на військову службу під час особливого періоду надають грошову допомогу у 4% від окладу за кожен повний календарний місяць служби.

Проте сума не може бути меншою за 25% місячного забезпечення (без врахування грошових винагород).

Що ще варто знати

Нагадаємо, мобілізованим військовослужбовцям передбачена одноразова грошова допомога під час укладення першого контракту. Відомо, які діють правила та розмір допомоги.

Також ми повідомляли, виплата одноразової винагороди у 70 тис. грн призначена для військових, які беруть участь у бойових діях на передовій або виконують завдання в тилу противника. Кошти нараховуються за кожні 30 днів служби.