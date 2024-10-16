Як військовим не втратити доплати 70 тис. грн — що треба знати, якщо перевели в іншу частину

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Виплата одноразової винагороди у 70 тис. грн в Україні призначена для військових, які беруть участь у бойових діях на передовій або виконують завдання в тилу противника. Ці кошти нараховуються за кожні 30 днів служби в таких умовах, і після накопичення цього строку виплата здійснюється на початку наступного місяця.

Про те, як не втратити цю доплату, якщо перевели чи відрядили до іншої частини, розповідає АрміяInform.

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Порядок виплат у разі відрядження або переведення до іншої частини

Зазначено, якщо військовослужбовця відрядили до іншої частини, то нова частина повинна вести облік його днів виконання завдань і передавати ці дані до штатної частини, де він проходить службу. Штатна частина, отримавши ці дані до 5 числа наступного місяця, видає наказ про виплату. Наприклад, якщо 30 днів виконання завдань накопичилися у жовтні, дані мають бути передані до 5 листопада для нарахування виплати.

У разі переведення до іншої частини, важливо, щоб у наказі командира були вказані дні виконання бойових завдань, якщо їх було менше ніж 30 і виплата ще не проводилася. Варто перевірити, аби ці дні були належним чином відображені під час переведення.

Кому платять 70 тис. грн

Ця виплата призначена для військовослужбовців, які безпосередньо виконують бойові або спеціальні завдання на лінії зіткнення з противником або в його тилу. Під такими завданнями розуміються:

Дії на лінії бойового зіткнення з ворогом, здійснені військовою частиною або підрозділом першого ешелону оборони, а також у випадках контрнаступу чи контратаки, до ротного опорного пункту включно.

Операції на тимчасово окупованих територіях України, захоплених Російською Федерацією.

Виконання завдань на території між позиціями Сил оборони та військами держави-агресора в зонах бойових дій.

Дії на території, контрольованій ворогом.

Для отримання виплати необхідно, щоб виконання таких завдань було підтверджено бойовим наказом, журналом бойових дій або бойовим донесенням, а також рапортом командира підрозділу про виконання завдань кожним військовослужбовцем.

Що ще треба знати

Нагадаємо, українські військовослужбовці мають можливість додатково отримувати виплати в розмірі 30, 50 та 100 тисяч гривень. Це грошове забезпечення має назву "бойові виплати". Однак трапляються випадки, коли їх не виплачують.

Також ми повідомляли, що заробітна плата українських військовослужбовців перебуває у топі за розміром під час війни. Доплати для мобілізованих бійців на передовій у певних випадках можуть сягати понад 243 тис. гривень.