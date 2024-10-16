Как военным не потерять доплаты 70 тыс. грн — что нужно знать, если перевели в другую часть

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

Выплата единовременного вознаграждения в 70 тыс. грн в Украине предназначена для военных, участвующих в боевых действиях на передовой или выполняющих задачи в тылу противника. Эти средства начисляются за каждые 30 дней службы в таких условиях, и после накопления этого срока выплата производится в начале следующего месяца.

О том, как не потерять эту доплату, если перевели или отправили в другую часть, рассказывает АрміяInform.

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Порядок выплат в случае командировки или переводе в другую часть

Указано, если военнослужащего отправили в другую часть, то новая часть должна вести учет его дней выполнения задач и передавать эти данные в штатную часть, где он проходит службу. Штатная часть, получив эти данные до 5 числа следующего месяца, издает приказ о выплате. К примеру, если 30 дней выполнения задач накопились в октябре, данные должны быть переданы до 5 ноября для начисления выплаты.

В случае перевода в другую часть важно, чтобы в приказе командира были указаны дни выполнения боевых задач, если их было менее 30 и выплата еще не производилась. Следует проверить, чтобы эти дни были правильно отображены во время перевода.

Кому платят 70 тыс. грн

Эта выплата предназначена для военнослужащих, непосредственно выполняющих боевые или специальные задания на линии столкновения с противником или в его тылу. Под такими задачами понимаются:

Действия на линии боевого столкновения с врагом, совершенные воинской частью или подразделением первого эшелона обороны, а также в случаях контрнаступления или контратаки, в ротный опорный пункт включительно.

Операции на временно оккупированных территориях Украины, захваченных Российской Федерацией.

Выполнение задач на территории между позициями Сил обороны и войсками государства-агрессора в зонах боевых действий.

Действия на территории, контролируемой врагом.

Для получения выплаты необходимо, чтобы выполнение таких задач было подтверждено боевым приказом, журналом боевых действий или боевым донесением, а также рапортом командира подразделения о выполнении заданий каждым военнослужащим.

Что еще нужно знать

Напомним, украинские военнослужащие могут дополнительно получать выплаты в размере 30, 50 и 100 тысяч гривен. Это денежное довольствие называется "боевые выплаты". Однако бывают случаи, когда их не выплачивают.

Также мы сообщали, что заработная плата украинских военнослужащих находится в топе по размеру во время войны. Доплаты для мобилизованных бойцов на передовой в некоторых случаях могут достигать более 243 тыс. гривен.