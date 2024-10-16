Коли українські військові можуть не отримати бойові виплати — основні випадки

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військовослужбовці мають можливість додатково отримувати виплати в розмірі 30, 50 та 100 тисяч гривень. Це грошове забезпечення має назву "бойові виплати". Однак трапляються випадки, коли їх не виплачують.

Про це повідомляє АрміяInform у середу, 16 жовтня.

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Причини можуть бути різні, однак своє право на таку виплату можна відстоювати у суді. Водночас є підстави, коли додаткову винагороду на законних підставах можуть не нарахувати:

У разі самовільного залишення частини, або дезертирства — в такому випадку припиняються абсолютно усі виплати;

у разі усунення чи відсторонення від виконання службових обов’язків, або посади;

у разі відмови виконувати бойові накази (розпорядження) — виплата не нараховується за той місяць, у якому здійснено таке порушення, оголошене наказом командира;

у разі вживання алкогольних напоїв або наркотичних речовин;

у разі вчинення інших дій, або за бездіяльність, за що судом прийнято рішення про притягнення до відповідальності;

у разі добровільної здачі в полон або навмисного спричинення собі тілесних ушкоджень.

Нагадаємо, у 2024 році військовослужбовцям за певних обставин щомісяця нараховують додатково до основної зарплати по 50 тисяч гривень. Визначено, які категорії захисників можуть отримувати вищі виплати.

Також під час бойових дій українські військові можуть отримати поранення або захворіти, що надає їм право на отримання фінансової допомоги. Розмір таких виплат може досягати 20 тисяч гривень.