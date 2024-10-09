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Виплати за поранення та хвороби — скільки платять військовим у 2024 році

9 жовтня 2024 13:25
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Виплати військовим до 20 тис. грн — скільки отримують бійці за поранення чи хвороби
Евакуація порареного військовослужбовця. Фото: Генштаб ЗСУ
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Під час бойових дій українські військові можуть отримати поранення чи захворіти, що дає їм право на фінансову допомогу. Сума таких виплат може сягати 20 тис. грн.

Про це повідомив виконувач обовʼязків міського голови міста Рівне Віктор Шакирзян.

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Виплати за поранення та хвороби

Він зазначив, що такі виплати реалізуються в Рівненській громаді. Згідно з наявними даними, наразі 54 військових, які зазнали поранення, контузії, каліцтва або травми, очікують на допомогу в розмірі 20 тис. грн. Водночас шести військовослужбовцям, які отримали захворювання, призначена допомога в сумі 10 тис. грн.

Що треба для отримання допомоги

Згідно з законодавством, щоб оформити виплату, військовослужбовець має звернутися до начальника Центральної військово-лікарської комісії Збройних сил України або до начальника Регіональної штатної військово-лікарської комісії.

Щоб отримати допомогу, вам знадобляться такі документи:

  1. Направлення або заява на проведення військово-лікарняної комісії.
  2. Паспорт громадянина України та його засвідчена копія.
  3. Власноруч написана заява про виплату одноразової грошової допомоги у зв’язку з пораненням чи інвалідністю.
  4. Копія документа, що підтверджує причини та обставини поранення, який доводить, що військовий отримав поранення на полі бою, а не самостійно.
  5. Довідка медико-соціальної експертної комісії про встановлення відсотка втрати працездатності та рішення відповідної військово-медичної установи щодо визнання поранення.
  6. Довідка медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності.
  7. Для рядового чи сержантського складу — військовий квиток та його засвідчена копія, а також довідка про проходження військової служби.
  8. Для офіцерів — посвідчення або військовий квиток офіцера запасу та його копія, а також витяг із послужного списку.
  9. Усі медичні документи, що характеризують стан вашого здоров’я до, під час і після проходження військової служби.
  10. Документи військово-лікарської експертизи: свідоцтво про хворобу, довідка військово-лікувальної комісії, оригінали та їх засвідчені копії.
  11. Довідка про обставини травми або її засвідчена копія та/або засвідчена копія Акта про нещасний випадок.
  12. Посвідчення учасника бойових дій та його засвідчена копія.
  13. Якщо ви брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС або є постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, потрібно надати посвідчення та його засвідчену копію.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні військовослужбовці, які отримали поранення на війні, можуть не отримати грошові виплати. Це може статися з кількох причин.

Також ми повідомляли, що нещодавно Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка передбачає підвищення розмірів грошових компенсацій для військових ЗСУ у разі отримання поранень та встановлення інвалідності І-ІІІ групи. Також було збільшено виплати родинам у випадку загибелі військовослужбовця, проте ці зміни не стосуються бойових дій.

виплати Рівне гроші захворювання поранення військовослужбовці

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