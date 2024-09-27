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Кабмін змінив розмір виплат у разі загибелі або інвалідності бійця ЗСУ

27 вересня 2024 08:21
Артем Кругленко - Редактор
Уряд змінив виплати у разі загибелі або інвалідності бійця ЗСУ
Гроші на військовій формі. Фото: today.ua
Артем Кругленко - Редактор

У вівторок, 24 вересня, Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка передбачає підвищення розмірів грошових компенсацій для військових ЗСУ у разі отримання поранень та встановлення інвалідності І-ІІІ групи. Також було збільшено виплати родинам у випадку загибелі військовослужбовця, проте ці зміни не стосуються бойових дій.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на постанову №1090, опубліковану на сайті уряду.

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Що змінилося у виплатах

У разі загибелі військовослужбовця одноразова грошова допомога призначається та виплачується його родині в розмірі 750 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб станом на 1 січня того року, коли сталася загибель. 

Якщо військовослужбовець отримує поранення та інвалідність розмір грошової допомоги визначається наступним чином:

  • 400 прожиткових мінімумів для працездатних осіб — при встановленні інвалідності I групи;
  • 300 — для II групи;
  • 250 — для III групи.

Ці виплати стосуються випадків, коли військовий загинув або отримав поранення під час служби, але не під час бойових дій. Раніше розмір компенсації становив 500 прожиткових мінімумів.

Якщо ж військовий загинув на фронті під час бойових дій, відповідно до постанови уряду №168 від 28 лютого 2022 року, його родина отримає 15 мільйонів гривень, які розподіляються порівну між усіма членами сім'ї.

Прожитковий мінімум, відповідно до закону, є сумою, достатньою для придбання їжі, необхідної для нормального функціонування організму, а також мінімального набору непродовольчих товарів і послуг, потрібних для задоволення основних соціальних і культурних потреб.

Цей мінімум розраховується на місяць для однієї людини, і для працездатних осіб (які зазначені в новій постанові Кабміну) з 1 січня 2024 року він складає 3028 грн.

У проєкті бюджету на 2025 рік прожитковий мінімум залишається на рівні 2024 року — також 3028 грн.

Таким чином, компенсація становить:

  • для родин загиблих 2 271 000 грн;
  • для осіб із інвалідністю I групи — 1 211 200 грн;
  • для II групи — 908 400 грн;
  • для III групи — 757 000 грн.

Нагадаємо, днями раніше боєць 24 ОШБР Станіслав Бунятов розповів, що розмір компенсації за загибель військовослужбовців ЗСУ під час воєнного стану залишається незмінним і становить 15 млн гривень. При цьому, родичі окремих загиблих отримають виплату в розмірі 2,27 млн грн.

Також ми писали, що українські військові, які були звільнені з полону, можуть отримати державну одноразову допомогу у розмірі 100 тисяч гривень. Крім того, право на таку виплату мають сім'ї полонених бійців.

виплати ЗСУ компенсація війна в Україні поранення

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