Правительство изменило выплаты в случае гибели или инвалидности бойца ВСУ

Деньги лежат на военной форме. Фото: today.ua

Во вторник, 24 сентября, Кабинет Министров Украины принял постановление, которое предусматривает повышение размеров денежных компенсаций для военных ВСУ в случае получения ранений и установления инвалидности I-III группы. Также были увеличены выплаты семьям в случае гибели военнослужащего, однако, эти изменения не касаются боевых действий.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на постановление №1090, опубликованное на сайте правительства.

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Что изменилось в выплатах

В случае гибели военнослужащего единовременное пособие назначается и выплачивается его семье в размере 750 прожиточных минимумов, установленных законом для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января того года, когда произошла гибель.

Если военнослужащий получает ранение и инвалидность, размер денежной помощи определяется следующим образом:

400 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц — при установлении инвалидности I группы;

300 — для II группы;

250 — для III группы.

Эти выплаты касаются случаев, когда военный погиб или получил ранения во время службы, но не во время боевых действий. Ранее размер компенсации составлял 500 прожиточных минимумов.

Если военный погиб на фронте во время боевых действий, согласно постановлению правительства №168 от 28 февраля 2022 года, его семья получит 15 миллионов гривен, которые распределяются поровну между всеми членами семьи.

Прожиточный минимум, согласно закону, является суммой, достаточной для приобретения пищи, необходимой для нормального функционирования организма, а также минимального набора непродовольственных товаров и услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей.

Этот минимум рассчитывается на месяц для одного человека, и для трудоспособных лиц (указанных в новом постановлении Кабмина) с 1 января 2024 года он составляет 3028 грн.

В проекте бюджета на 2025 год прожиточный минимум остается на уровне 2024 года — также 3028 грн.

Таким образом, компенсация составляет:

для семей погибших 2 271 000 грн;

для лиц с инвалидностью I группы — 1 211 200 грн;

для II группы — 908 400 грн;

для III группы — 757 000 грн.

Напомним, на днях боец 24 ОШБР Станислав Бунятов рассказал, что размер компенсации за гибель военнослужащих ВСУ во время военного положения остается неизменным и составляет 15 млн гривен. При этом родственники отдельных погибших получат выплату в размере 2,27 млн грн.

Также мы писали, что украинские военные, освобожденные из плена, могут получить государственную единовременную помощь в размере 100 тысяч гривен. Кроме того, право на такую выплату имеют семьи пленных бойцов.