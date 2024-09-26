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Держдопомога для бійців у 100 тис. грн — хто має право та як отримати

26 вересня 2024 11:09
Ксенія Симонова - Редактор
Допомога звільненим з полону — як отримати 100 тис. грн
Гроші у руках. Фото: ArmyInform
Ксенія Симонова - Редактор

Українські військовослужбовці, звільнені з полону, можуть отримати державну одноразову грошову допомогу у 100 тис. гривень. Також на таку виплату мають право сім’ї полонених бійців.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Як зазначають у Мінреінтеграції, при відомстві надалі працює Комісія з питань встановлення факту позбавлення свободи через збройну агресію РФ в Україні.

Відповідна комісія займається встановленням факту перебування в полоні бійців, а також цивільних, зокрема вже звільнених з полону. У її складі — представники різних держорганів та профільних громадських організацій.

Після рішення комісії щодо підтвердження факту позбавлення особи особистої свободи Міністерство реінтеграції здійснює виплати грошової допомоги у сумі 100 тис. гривень громадянам, звільненим з полону.

Також відомство виплачує щорічну допомогу у 100 тис. гривень:

  • за кожен рік перебування в полоні колишнім полоненим;
  • членам сімей тих, хто досі перебуває в полоні.

Як отримати допомогу бійцям у 100 тис. грн

Громадяни можуть отримати зазначену державну грошову допомогу, звернувшись до Мінреінтеграції.

Відомство пропонує скористатися спеціальним алгоритмом дій за посиланням.

 

допомога полоненим
Джерело: Мінреінтеграції

Необхідно написати заяву про встановлення факту позбавлення громадянина особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України встановленого зразка, а також заяву про отримання державної грошової допомоги.

Уточнити інформацію щодо держдопомоги звільненим з полону і членам сімей полонених можна за такими номерами:

  • (044) 355-14-56;
  • (097) 901-55-71.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше ми писали про те, якими будуть виплати та винагороди військовим з вересня 2024 року. Відомо, хто отримає доплати.

Також військовослужбовці, звільняючись із лав ЗСУ, мають право на цілу низку виплат. Для того, аби отримати виплати за неотримане речове майно, військовий має взяти у речовій службі військової частини відповідну довідку.

виплати фінансова допомога матеріальна допомога Мінреінтеграції полонені грошова допомога

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