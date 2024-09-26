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Госпомощь для бойцов в 100 тыс. грн — кто имеет право и как получить

26 сентября 2024 11:09
Ксения Симонова - Редактор
Помощь освобожденным из плена — как получить 100 тыс. грн
Деньги в руках. Фото: ArmyInform
Ксения Симонова - Редактор

Украинские военнослужащие, освобожденные из плена, могут получить государственную единовременную денежную помощь в 100 тыс. гривен. Также на такую выплату имеют право семьи пленных бойцов.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Как отмечают в Минреинтеграции, при ведомстве в дальнейшем работает Комиссия по установлению факта лишения свободы из-за вооруженной агрессии РФ в Украине.

Соответствующая комиссия занимается установлением факта пребывания в плену бойцов, а также гражданских, в том числе уже освобожденных из плена. В ее составе представители разных госорганов и профильных общественных организаций.

После решения комиссии по подтверждению факта лишения личной свободы Министерство реинтеграции осуществляет выплаты денежной помощи в сумме 100 тыс. гривен гражданам, освобожденным из плена.

Также ведомство выплачивает ежегодную помощь в 100 тыс. гривен:

  • за каждый год пребывания в плену бывшим пленным;
  • членам семей тех, кто до сих пор находится в плену.

Как получить помощь бойцам в 100 тыс. грн

Граждане могут получить указанную государственную денежную помощь, обратившись в Минреинтеграции.

Ведомство предлагает воспользоваться специальным алгоритмом действий по ссылке.

 

помощь пленным
Источник: Минреинтеграции

Необходимо написать заявление об установлении факта лишения гражданина личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины установленного образца, а также заявление о получении государственной денежной помощи.

Уточнить информацию о госпомощи освобожденным из плена и членам семей пленных можно по следующим номерам:

  • (044) 355-14-56;
  • (097) 901-55-71.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее мы писали о том, какими будут выплаты и вознаграждения военным с сентября 2024 года. Известно, кто получит доплату.

Также военнослужащие, увольняясь из рядов ВСУ, имеют право на целый ряд выплат. Для того, чтобы получить выплаты за неполученное вещное имущество, военный должен взять в вещевой службе воинской части соответствующую справку.

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