Соціальні гарантії та виплати для військових — як довести порушення прав

Військовий кладе гроші в кишеню. Фото: Новини.LIVE

В Україні військовослужбовці можуть розраховувати на соціальні гарантії. Представники правозахисного центру "Принцип" та київського рекрутингового центру розповіли, що робити у випадку порушення соціальних гарантій.

Про це повідомило видання DOU.

Читайте також:

Основи соціального захисту

Згідно із Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", основним документом, що регулює соціальні гарантії військових, визначено, що до потрапляння в конкретну військову частину мобілізовані проходять базову загальну військову підготовку тривалістю не менше одного місяця. Ця гарантія стосується тих, хто не мав попереднього військового досвіду.

Виплати та матеріальне забезпечення

Однією з основних форм соціального захисту є забезпечення військових усім необхідним, зокрема речами та їжею. Мобілізовані отримують два комплекти форменого одягу, до яких входять кітель, штани, зимова куртка, дві сорочки поло, футболки, літні шкарпетки та інші елементи. На початковому етапі також надаються шолом, балістичні окуляри та берці.

Що стосується фінансових аспектів, у Збройних Силах України термін "зарплата" замінено на "грошове забезпечення". Це включає:

Основні щомісячні виплати: посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавки за вислугу років.

Додаткові щомісячні виплати: підвищення окладу, надбавки, премії.

Одноразові виплати: винагороди за участь у парашутних стрибках, протимінній діяльності і т.д.

Грошове забезпечення військовослужбовців, як мобілізованих, так і контрактників, можна описати такою формулою:

ПО + ОВЗ + (ПО + ОВЗ) * НВР + (ПО + ОВЗ) * НзТ + (ПО + ОВЗ) * НОПС + ПО * П + ПО × інша надбавка / доплата / винагорода, де:

ПО — посадовий оклад;

ОВЗ — оклад за військовим званням;

НВР — надбавка за вислугу років;

НзТ — надбавка за таємність;

НОПС — надбавка за особливості служби;

П — премія.

Остаточна сума виплат залежить від посади, військового звання, тривалості та умов служби, а також кваліфікації та наукового ступеня військовослужбовця. Наприклад, надбавка може коливатися від 3% до 20% і більше.

В Україні наразі доступний калькулятор грошового забезпечення, хоча він поки що охоплює лише основні види виплат.

Додаткові винагороди під час воєнного стану також передбачені. Зокрема, можливі такі суми:

100 тис. грн — для військових, які беруть участь у бойових діях на лінії розмежування.

70 тис. грн — для тих, хто виконує завдання на першому ешелоні оборони або на території противника. А також між позиціями російських та українських військ чи на тимчасово окупованій території України (до конкретного місяця ця виплата не прив’язана, а виплачувати її мають тоді, коли буде сумарно 30 днів виконання завдань).

50 тис. грн — для військових, що працюють у штабах і органах управління.

30 тис. грн — за виконання спеціальних завдань.

15-30 тис. грн — для керівного складу в навчальних військових частинах.

Крім того, військовослужбовці можуть отримати фінансові винагороди за знищене або захоплене озброєння, що варіюється від 4 до 300 прожиткових мінімумів. Це означає, що суми можуть становити від 12 112 грн до 908 400 грн, залежно від типу техніки, знищеної під час виконання бойових завдань.

Допомога військовим від міст

В Україні військовослужбовці, як мобілізовані, так і контрактники, мають можливість отримувати фінансову підтримку, що залежить від їхнього місця проживання. Суми одноразових виплат коливаються від 10 до 50 тисяч гривень, але не у всіх містах вони доступні.

У Києві мобілізовані можуть розраховувати на 30 тисяч гривень. Одеса також надає підтримку своїм військовим, виплачуючи 20 тисяч гривень як мобілізованим, так і контрактникам. У Харківській області фінансова допомога доступна лише в Богодухівській громаді, де мобілізовані отримують 50 тисяч гривень. Ця сума стосується всіх мобілізованих, включаючи внутрішньо переміщених осіб, зареєстрованих у громаді.

У Чернігові військові отримують 15 тисяч гривень, тоді як в Івано-Франківську ті, хто бере участь у бойових діях на передовій, можуть отримати 50 тисяч гривень. Ті, хто перебуває далі від фронту, мають право на 20 тисяч гривень. У Тернополі мобілізовані та контрактники отримують 10 тисяч гривень за участь у бойових діях.

Виплати за ушкодження здоров’я

Держава забезпечує одноразову фінансову допомогу військовослужбовцям за травми, отримані під час виконання обов’язків, такі як контузії та поранення. Виплати здійснюються лише у випадках, коли травма призвела до інвалідності або часткової втрати працездатності.

Для отримання допомоги при частковій втраті працездатності, якщо інвалідність не була встановлена, потрібно отримати висновок медико-соціальної експертної комісії про ступінь втрати працездатності в процентному співвідношенні. Сума допомоги визначається як відсоток від 70-кратного прожиткового мінімуму для працездатних, що наразі становить 3028 гривень. Наприклад, при 25% втрати працездатності сума становитиме 52 990 гривень.

Проходження комісії має відбутися протягом трьох місяців після звільнення з військової служби, а терміни виплати не регулюються законодавством.

У 2024 році, у випадку встановлення інвалідності, пов'язаної з виконанням обов’язків військової служби, розміри допомоги становлять:

I група інвалідності — 400-кратний прожитковий мінімум (1 211 200 грн);

— 400-кратний прожитковий мінімум (1 211 200 грн); II група інвалідності — 300-кратний прожитковий мінімум (908 400 грн);

— 300-кратний прожитковий мінімум (908 400 грн); III група інвалідності — 250-кратний прожитковий мінімум (757 000 грн).

При інвалідності, пов’язаній із проходженням військової служби, суми допомоги становлять:

I група інвалідності — 120-кратний прожитковий мінімум (363 360 грн);

— 120-кратний прожитковий мінімум (363 360 грн); II група інвалідності — 90-кратний прожитковий мінімум (272 520 грн);

— 90-кратний прожитковий мінімум (272 520 грн); III група інвалідності — 70-кратний прожитковий мінімум (211 960 грн).

Соціальні гарантії для найманих працівників та ФОПів

Протягом військової служби працівники, оформлені відповідно до Кодексу законів про працю (КЗпП), зберігають свої посади та робочі місця.

Проте підтримка не обмежується лише найманими працівниками. Багато IT-компаній, які працюють з фізичними особами-підприємцями (ФОП), також намагаються підтримати своїх співробітників. Згідно з опитуваннями, 68% IT-спеціалістів, які служать, мають збережені робочі місця, а 60% отримують фінансову підтримку. Після повернення до роботи деякі компанії пропонують можливість повернутися до попередніх проєктів або шукають нові можливості. Крім того, підприємства часто допомагають із придбанням необхідного обладнання, одягу та екіпіровки.

Контрактники та мобілізовані мають право займатися підприємницькою діяльністю як ФОП, за винятком деяких посадових осіб Збройних сил України, яким заборонено займатися сумісною діяльністю, незалежно від того, чи підписали вони контракт, чи були мобілізовані.

Протягом військової служби ФОПи звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності. Час, проведений у війську, зараховується до страхового та трудового стажу, а також стажу державної служби.

Відпустки

Щодо відпусток, військовослужбовці, як і наймані працівники, мають право на відпустку. Тривалість основної відпустки для мобілізованих і контрактників однакова і не може перевищувати 30 календарних днів під час воєнного стану. Відпустка з сімейних обставин триває до 10 днів із збереженням грошового забезпечення. Час на дорогу до місця відпустки не включається в основні дні відпустки, але може бути додатково нараховано до двох днів.

За знищену військову техніку ворога надається до 15 днів додаткової відпустки на рік. У разі хвороби або поранення військовослужбовець має право на лікарняний, тривалість якого визначається висновком військово-лікарської комісії (ВЛК). Якщо лікування триває 30 днів або більше, надається відпустка за станом здоров’я.

Лікарняний у разі хвороби триває 30 днів, а за медичними показаннями після травм — до 60 днів, з збереженням грошового забезпечення.

Якщо військовослужбовець звільнений із полону, він може за власним бажанням отримати додаткові 90 днів відпустки з збереженням грошового забезпечення.

Медична допомога військовослужбовцям

Військовослужбовці мають право на безкоштовне лікування в закладах військової медицини, яке включає реабілітацію та протезування. Скерування на лікування здійснюється через військову частину. У період воєнного стану учасники бойових дій з відповідними висновками військово-лікарських комісій (ВЛК) можуть отримати направлення на лікування за кордоном, якщо в Україні неможливо провести необхідні медичні процедури, наприклад протезування.

Після лікування у шпиталі також можливо отримати путівку на безкоштовне санаторно-курортне лікування на основі висновку ВЛК.

У час воєнного стану військовослужбовці мають право на безкоштовний забір, кріоконсервацію та зберігання репродуктивних клітин. Це необхідно для захисту репродуктивних можливостей у разі втрати функцій під час служби.

Гарантії під час відрядження

Військові мають право на безкоштовний проїзд усіма видами транспорту під час відрядження та у відпустку, а також до нового місця проживання після звільнення зі служби. Вони можуть купувати проїзні документи поза чергою та бронювати готелі, пред’явивши посвідчення про відрядження.

Крім того, військовослужбовці отримують добові під час відряджень і можуть відшкодовувати документально підтверджені витрати, такі як оренда житла.

Пільги за кредитами

Військові, які брали участь у бойових діях, а також їхні законні партнери, звільняються від штрафів і пені за невиконання зобов’язань перед банками. Це правило не поширюється на кредити на придбання нерухомості та автомобілів.

Виплати після звільнення зі служби

Мобілізовані військовослужбовці мають право на фінансову допомогу в розмірі 4% місячного грошового забезпечення за кожен повний місяць служби, але не менше ніж 25% від мінімального забезпечення,

Одноразова грошова допомога за кожен рік служби становить 50% від грошового забезпечення, але надається лише у певних випадках, таких як звільнення через стан здоров’я чи у звʼязку зі звільненням з полону.

Право на пенсійне забезпечення регулюється Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб". Остаточна сума виплат буде залежати від тривалості служби, стажу роботи та інших обставин і буде розрахована індивідуально.

Крім того, члени сім’ї загиблого військового мають право на одноразову грошову допомогу в розмірі 15 млн грн.

Як відрізняються соціальні гарантії для контрактників і мобілізованих

Соціальні гарантії для військовослужбовців можуть значно варіюватися залежно від їхнього статусу — мобілізовані, контрактники, курсанти чи резервісти. Важливими факторами, які впливають на ці гарантії, є вислуга років, військове звання та участь у бойових діях.

Наприклад, вислуга років безпосередньо впливає на можливість отримання житла або компенсації за нього. Для отримання певних пільг, як-от житло, потрібно мати вислугу не менше 20 років. Для контрактників та офіцерів також існують окремі положення. Військовослужбовці за контрактом зберігають право на житлову площу, яке займали до початку служби, і не можуть бути виключені з обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Основні відмінності в соціальних гарантіях між мобілізованими та контрактниками полягають у таких аспектах:

Підйомна допомога. Контрактники мають право на підйомну допомогу під час переїзду на нове місце служби. Вона становить 50% від їхнього місячного грошового забезпечення на кожного члена родини, що переїжджає разом із ними. Компенсація за майно. У разі звільнення контрактники отримують компенсацію за неотримане речове майно. Програма "єОселя". Контрактники можуть отримати житло за пільговою програмою з процентною ставкою 3%, термін кредитування — до 20 років. Сертифікат на купівлю авто. Військовослужбовці, які підписали контракт, отримують сертифікат на 150 тисяч гривень на купівлю транспортного засобу протягом трьох місяців після укладення контракту. Компенсація за іпотеку. Вони мають право на компенсацію 50% першого внеску за кредитом під іпотеку, а також додаткові 100 тисяч гривень після першого та другого року служби. Одноразова виплата. Контрактники отримують одноразову виплату після підписання першого контракту. У 2024 році суми складають 24 224 грн для рядового складу, 27 252 грн для сержантського та 30 280 грн для офіцерів. Допомога після звільнення. У певних випадках контрактники можуть отримати одноразову грошову допомогу після звільнення в розмірі 50% грошового забезпечення за кожен рік служби.

Як мобілізованому довести порушення прав на соціальні гарантії

У правозахисному центрі для військовослужбовців "Принцип" зазначають, що військові часто стикаються з порушеннями своїх соціальних прав. Найпоширеніші проблеми включають:

Затримку у виплатах грошового забезпечення, зокрема компенсацій за поранення та інших державних допомог.

Ігнорування скарг щодо стану здоров'я та відмову у направленні на лікування або проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Відмову у наданні відпустки.

Приклади з практики

Одним з ілюстративних випадків є історія військовослужбовця, який зазнав поранення під час виконання бойового завдання в районі Торецька. Незважаючи на наявність довідки, що підтверджує обставини отримання травми під час захисту Батьківщини, під час стаціонарного лікування та відпустки йому виплачували лише основну заробітну плату, без належної компенсації в 100 тис. грн. Юристи змогли довести в суді, що військовий має право на цю фінансову підтримку.

Інший випадок стосується військовослужбовця, який отримав поранення в голову під час виконання завдання в Лимані. Після лікування йому було призначено обмежену придатність, проте виплата грошового забезпечення була призупинена, і він отримував лише 800 грн на місяць замість належних 20 100 грн. Юристи порадили йому подати рапорт командиру для перерахунку виплат.

Що робити у разі порушення прав

Якщо ви виявили порушення соціальних гарантій, важливо знати, які дії вжити, оскільки алгоритм дій залежить від конкретної ситуації.

1. Виплата грошового забезпечення військовим

Перш ніж вживати будь-які заходи, слід з'ясувати причини затримки виплат. Для цього необхідно подати рапорт командиру, в якому ви вимагатимете роз’яснення. Після отримання відповіді, в залежності від ситуації, ви можете:

Подати скаргу на гарячу лінію Міністерства оборони України.

Звернутися до вищого командування.

У разі незадовільного вирішення питання, подати позов до суду.

2. Ненадання медичної допомоги

У ситуації, коли військовослужбовцю не надають медичну допомогу, також важливо спочатку звернутися до командира з письмовим рапортом, в якому слід чітко викласти всі скарги та, за можливості, додати медичні документи.

3. Важливість письмового рапорту

Незалежно від типу порушення, основним документом для взаємодії з військовою частиною є письмовий рапорт. Він повинен бути адресований безпосередньому командиру і обов’язково зареєстрований у частині. Це дає змогу підтвердити факт звернення та відмови у задоволенні прохання.

4. Дії в разі відмови командира

Якщо рапорт не реєструється або вам відмовляють, необхідно вимагати письмову відмову з обґрунтуванням. У випадку, якщо командир відмовляється прийняти рапорт, його можна надіслати цінним листом на адресу військової частини з описом вкладення та вимогою надати письмову відповідь.

5. Коли адреса частини невідома

Якщо знайти адресу військової частини не вдається, рапорт можна надіслати через Міністерство оборони України, долучивши відповідну заяву.

6. Вимоги до відповіді на рапорт

Відповідь на рапорт має бути письмовою та містити рішення на всі поставлені запитання. У разі відмови, командир зобов'язаний навести законодавчі акти, що стали підставою для відмови, а також роз’яснити порядок оскарження.

7. Нові зміни у процесі роботи з рапортами

З 9 серпня 2024 року затверджено новий порядок подання рапортів для військовослужбовців ЗСУ, МОУ та ДСБТ. Основні зміни:

Можливість подання рапорту в усній, письмовій або електронній формі.

Строки розгляду рапортів: усні — негайно, письмові — до 48 годин за певними категоріями.

Заборона відмов у розгляді через формальні помилки.

У разі, якщо рапорт залишився без відповіді, військовослужбовець має право скаржитися до вищого командування або звертатися до омбудсмена для захисту своїх прав.

Нагадаємо, громадяни, які мають бронь, можуть надати ТЦК лише електронний військово-обліковий документ, але у ньому обов’язково має бути наявний QR-код. Без нього е-ВОД не вважатиметься чинним — і довести факт бронювання буде неможливо.

Раніше ми писали про те, що заброньовані чоловіки мають право на виїзд за кордон в умовах воєнного часу. Для цього потрібно мати певний перелік документів та причину.