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Нардеп повідомив, хто буде платити за економічне бронювання працівників

23 вересня 2024 13:18
Артем Кругленко - Редактор
Мобілізація в Україні — хто платитиме за бронювання працівників
Жінка розмовляє із представником ТЦК. Фото: Одеський обласний ТЦК та СП
Артем Кругленко - Редактор

Роботодавці сплачуватимуть за економічне бронювання військовозобов'язаних працівників, але кількість заброньованих буде обмежено 30-50%. Остаточне рішення ще розробляється на рівні уряду та комітетів.

Про це повідомив народний депутат, член Комітету з питань економічного розвитку Богдан Кицак в ефірі Київ24.

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Хто платитиме за бронювання

Кицак зазначив, що за економічне бронювання працівників платитиме роботодавець. Проте він не зможе забронювати понад 30% чи 50% військовозобов'язаних.

"Саму суму бронювання сплачує роботодавець. І не за всіх заброньованих чоловіків. Кількість обмеження буде від 30 до 50 відсотків, залежно від того, яке буде прийняте кінцеве рішення", — заявив нардеп.

Він додав, що наразі кінцевого рішення ще немає. За його словами, у комітеті з питань економічного розвитку було розроблено кілька концепцій, у рамках яких, власне, і передбачався запуск громадської великої дискусії щодо можливості запровадження економічного бронювання.

"Тому суми, які там передбачені, це від 20-30 тисяч гривень та гібридний формат, про яке все суспільство вже й так дискутує", — зауважив Кицак.

Народний депутат зазначив, що у Раді чекають фіналізоване рішення від Кабінету міністрів, який відрегулює або розширить перелік людей, які допускаються до бронювання.

Нагадаємо, громадяни, які мають бронь, може надати ТЦК лише електронний військово-обліковий документ, але у ньому обов’язково має бути наявний QR-код. Без нього е-ВОД не вважатиметься чинним — і довести факт бронювання буде неможливо.

Раніше ми писали про те, що заброньовані чоловіки мають право на виїзд за кордон в умовах воєнного часу. Для цього потрібно мати певний перелік документів та причину.

мобілізація бронювання підприємства війна в Україні військовозобов'язані економічне бронювання

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