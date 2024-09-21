Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військова економіка arrow Ще є чимало недоліків — юристи пояснили, що не так з бронюванням працівників від мобілізації arrow

Ще є чимало недоліків — юристи пояснили, що не так з бронюванням працівників від мобілізації

21 вересня 2024 10:06
Анастасія Постоєнко - Редактор
Бронювання від мобілізації — проблеми з якими стикаються роботодавці
Чоловіки в черзі до ТЦК у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Анастасія Постоєнко - Редактор

Роботодавцям стало важче вести бізнес та зберегти професійних працівників в компанії через мобілізацію. Юристи пояснили у чому виникають найбільші проблеми під час бронювання працівників.

Про це розповіли юристи Світлана Тетеря та Карина Підмурняк у статті для Юридичної газети

Читайте також:

Які проблеми виникають під час бронювання працівників від мобілізації

Юристи зазначили, що роботодавці можуть часто забронювати своїх працівників від мобілізації ще на етапі підготовки документів. Найчастіше у працевлаштованих немає актуальної форми військово-облікового документа (ВОД) або він взагалі відсутній. Також у працівників нерідко відсутня військово-облікова спеціальність (ВОС), бувають випадки внесення помилкових даних чи розбіжності між тим, що є у ВОД та в реєстрі. 

Також у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів ("Оберіг". — Ред.) здебільшого бувають випадки повної відсутності даних про працівників.

Для того, щоб усунути такі помилки, працівники ТЦК витрачають багато часу, є випадки, коли працівника замість надання бронювання навпаки мобілізують, оскільки навіть наявність в роботодавця права бронювати працівника не може перешкоджати його мобілізації. 

Тут юристи радять користуватися застосунком "Резерв+" або "Дія", а щоб унеможливити випадки мобілізації працівників, які мали б підлягати броні, влада мала б запровадити законодавчу заборону. Адвокати вважають, що було б логічніше, якби  на період проходження процедур військового обліку працівник не міг підлягати мобілізації. 

Повертають списки і не пояснюють причин

Крім того, юристи звернули увагу, що існують труднощі в погодженні Міноборони списків працівників на бронювання. Зокрема, там нерідко повертають списки без погодження і не вказують конкретних причин, які вважають підставами для відмови.

"Водночас потрібно також зазначити, що Порядком № 76 не визначено чіткий перелік підстав, з яких Міноборони може повернути списки без погодження. Ці проблеми можуть бути вирішені або через внесення змін до Порядку № 76 щодо визначення підстав повернення Міноборони списків на бронювання без погодження та порядку надання зауважень ним зауважень до списків у такому випадку, або принаймні через зміну Міноборони підходу до погодження списків", — пояснюють юристи.

Втім, описані проблеми частково вирішили із запровадженням електронного бронювання в "Дії". Однак, з технічних причин цей спосіб недоступний для відокремлених підрозділів юридичних осіб, виконавців проєктів міжнародної технічної допомоги, представництв міжнародних організацій, постійних представництв нерезидентів, а також у випадку, якщо про працівника відсутні відомості в "Оберіг" або на вебпорталі "Дія" не відображаються відомості про його працевлаштування.

Інколи виникають технічні проблеми —  в системі некоректно відображаються відомості про кількість військовозобов'язаних працівників. 

Нагадаємо, нещодавно у Мінекономіки підрахували, скільки принесе грошей в бюджет економічне бронювання військовозобов'язаних. Також юристи назвали суми штрафів, які можна отримати у випадку неявки до ТЦК та в яких випадках його можна оскаржити. 

мобілізація бронювання ТЦК та СП резерв реєстр Оберіг

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:31 Зеленський підписав закон про збільшення витрат на оборону у 2024 році

10:26 У Києві затримали наркоділків, які маскували товар в смаколиках

10:18 На Одещині знайшли загиблим 17-річного хлопця — що відомо

10:15 Українським біженцям видадуть платіжні картки — навіщо та в якій країні

10:14 На Миколаївщині чоловік облив батьків бензином та підпалив їхні будинки

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

10:06 Ще є чимало недоліків — юристи пояснили, що не так з бронюванням працівників від мобілізації

09:53 Харків та область знову потерпають від обстрілів — є загиблі та поранені

09:49 Загроза обстрілу Одещини висока — росіяни вивели ракетоносій у Чорне море

09:42 Росія знала про підготовку ЗСУ до Курської операції, але знехтувала доповідями військових, — ISW

09:36 Мудрик ухвалив рішення щодо свого майбутнього — чи залишиться гравець у Челсі

10:31 Зеленський підписав закон про збільшення витрат на оборону у 2024 році

10:26 У Києві затримали наркоділків, які маскували товар в смаколиках

10:18 На Одещині знайшли загиблим 17-річного хлопця — що відомо

10:15 Українським біженцям видадуть платіжні картки — навіщо та в якій країні

10:14 На Миколаївщині чоловік облив батьків бензином та підпалив їхні будинки

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

10:06 Ще є чимало недоліків — юристи пояснили, що не так з бронюванням працівників від мобілізації

09:53 Харків та область знову потерпають від обстрілів — є загиблі та поранені

09:49 Загроза обстрілу Одещини висока — росіяни вивели ракетоносій у Чорне море

09:42 Росія знала про підготовку ЗСУ до Курської операції, але знехтувала доповідями військових, — ISW

09:36 Мудрик ухвалив рішення щодо свого майбутнього — чи залишиться гравець у Челсі

Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

06:05 Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

20 вересня 2024

18:43 Одесити про мир та перемогу — якими їх бачать

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

Новина з відео

06:07 Скорочують виплати та вимагають працювати — зміни для українських біженців в ЄС

19 вересня 2024

19:33 Одеський онкодиспансер сьогодні — ТОП-3 захворювань та що змінилося за рік

18 вересня 2024
Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Text

23:19 Нардепка заявила, що генерали застосовують "радянський підхід" в українській армії

Text

22:44 Нардеп Волинець заявив, що силові структури вимагають від мобільних операторів інформацію про людей

Text

21:16 Нардеп Ясько закликала українців готуватися то найгіршого сценарію відключень світла взимку

Text

19:52 Представник Київради прокоментував інцидент, коли авто провалилось під асфальт

Text

18:58 У КМДА роз'яснили, коли покращиться ситуація зі смогом в Києві

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Text

17:58 Удар по складу РФ у Тверській області та візит фон дер Ляєн до Києва — ефір Вечір.LIVE

Text

16:37 Братчук відреагував на інформацію про те, що Росія знала про операцію на Курщині заздалегідь

Text

13:15 Сімейний лікар дав поради, як зменшити вплив забрудненого повітря на здоров'я

Text

13:00 Візит фон дер Ляєн до Києва та зняття обмежень на удари по Росії — ефір День.LIVE

Text

11:56 Гроші від ЄС на підтримку енергетики України — нардеп пояснив принцип розподілу

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

19 вересня 2024

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації