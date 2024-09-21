Бронювання від мобілізації — проблеми з якими стикаються роботодавці

Чоловіки в черзі до ТЦК у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Роботодавцям стало важче вести бізнес та зберегти професійних працівників в компанії через мобілізацію. Юристи пояснили у чому виникають найбільші проблеми під час бронювання працівників.

Про це розповіли юристи Світлана Тетеря та Карина Підмурняк у статті для Юридичної газети.

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Які проблеми виникають під час бронювання працівників від мобілізації

Юристи зазначили, що роботодавці можуть часто забронювати своїх працівників від мобілізації ще на етапі підготовки документів. Найчастіше у працевлаштованих немає актуальної форми військово-облікового документа (ВОД) або він взагалі відсутній. Також у працівників нерідко відсутня військово-облікова спеціальність (ВОС), бувають випадки внесення помилкових даних чи розбіжності між тим, що є у ВОД та в реєстрі.

Також у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів ("Оберіг". — Ред.) здебільшого бувають випадки повної відсутності даних про працівників.

Для того, щоб усунути такі помилки, працівники ТЦК витрачають багато часу, є випадки, коли працівника замість надання бронювання навпаки мобілізують, оскільки навіть наявність в роботодавця права бронювати працівника не може перешкоджати його мобілізації.

Тут юристи радять користуватися застосунком "Резерв+" або "Дія", а щоб унеможливити випадки мобілізації працівників, які мали б підлягати броні, влада мала б запровадити законодавчу заборону. Адвокати вважають, що було б логічніше, якби на період проходження процедур військового обліку працівник не міг підлягати мобілізації.

Повертають списки і не пояснюють причин

Крім того, юристи звернули увагу, що існують труднощі в погодженні Міноборони списків працівників на бронювання. Зокрема, там нерідко повертають списки без погодження і не вказують конкретних причин, які вважають підставами для відмови.

"Водночас потрібно також зазначити, що Порядком № 76 не визначено чіткий перелік підстав, з яких Міноборони може повернути списки без погодження. Ці проблеми можуть бути вирішені або через внесення змін до Порядку № 76 щодо визначення підстав повернення Міноборони списків на бронювання без погодження та порядку надання зауважень ним зауважень до списків у такому випадку, або принаймні через зміну Міноборони підходу до погодження списків", — пояснюють юристи.

Втім, описані проблеми частково вирішили із запровадженням електронного бронювання в "Дії". Однак, з технічних причин цей спосіб недоступний для відокремлених підрозділів юридичних осіб, виконавців проєктів міжнародної технічної допомоги, представництв міжнародних організацій, постійних представництв нерезидентів, а також у випадку, якщо про працівника відсутні відомості в "Оберіг" або на вебпорталі "Дія" не відображаються відомості про його працевлаштування.

Інколи виникають технічні проблеми — в системі некоректно відображаються відомості про кількість військовозобов'язаних працівників.

Нагадаємо, нещодавно у Мінекономіки підрахували, скільки принесе грошей в бюджет економічне бронювання військовозобов'язаних. Також юристи назвали суми штрафів, які можна отримати у випадку неявки до ТЦК та в яких випадках його можна оскаржити.