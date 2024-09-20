Неправомірний штраф від ТЦК — в якому випадку є шанс його оскаржити

Чоловіки у ТЦК. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

В Україні триває воєнний стан та мобілізація: за ухилення від служби військовозобов'язаний може отримати штраф. За неявку до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за повісткою передбачено від 17 000 до 25 000 гривень штрафу, для посадових і юридичних осіб — від 34 000 до 59 500 гривень. Проте існують випадки, кола штраф можна успішно оскаржити.

Про це повідомив юрист Дмитро Франчук, пише РБК-Україна.

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Підстави для оскарження штрафу

Як запевняють юристи, є декілька свідчень того, що штраф ТЦК виписаний неправомірно.

Недотримання процедури:

відсутність належного повідомлення: вам не було вручено повістку про явку до ТЦК та СП або повістка була вручена з порушенням встановлених термінів;

неправильне оформлення штрафу — у штрафі не вказано причину його накладення, не роз'яснено порядок його оскарження, наприклад, припустився помилки в персональних даних тощо;

незаконне проведення засідання комісії: комісія ТЦК та СП, яка ухвалила рішення про накладення штрафу, не мала на це повноважень або порушила порядок проведення засідання.

Відсутність підстав для штрафу:

особа не підлягає військовому обліку: у громадянина є законні підстави для звільнення від військового обліку (вік, стан здоров'я, сімейні обставини тощо), але ТЦК та СП не врахувало їх;

у громадянина були поважні причини для неявки до ТЦК та СП: військовозобов'язаний перебував на лікуванні, у відрядженні, виконували інші важливі обов'язки, чому є документальне підтвердження;

ТЦК та СП припустився помилки: у військовому квитку або інших документах міститься помилкова інформація, яка стала причиною накладення штрафу.

Неналежні дії ТЦК та СП:

шантаж та погрози: працівники ТЦК та СП чинили на громадянина тиск, погрожували або вимагали хабар;

дискримінація: штраф було накладено через расу, релігію, політичні переконання тощо;

незаконне вилучення документів: працівники ТЦК та СП вилучили у громадянина документи без законних підстав.

Процедура оскарження штрафу від ТЦК

Оскаржити штраф від ТЦК можна протягом 30 днів з моменту його накладення. Щоб оскаржити штраф, потрібно, по-перше, написати заяву про оскарження штрафу.

Що вказувати в заяві про оскарження штрафу:

персональні дані;

реквізити штрафу;

причини, з яких заявник вважає штраф неправомірним;

докази, що підтверджують аргументи (за наявності).

Далі треба подати заяву до ТЦК та СП, яке виписало штраф. Заяву можна подати особисто, надіслати поштою або в електронній формі.

ТЦК та СП мая розглянути звернення протягом 10 днів. Якщо заяву визнають обґрунтованою — штраф буде скасовано.

Оскарження штрафу в суді

За словами юриста Дмитра Франчука, в Україні вже є судові рішення з оскарження штрафів, накладених ТЦК та СП за порушення правил військового обліку.

"Верховинський районний суд Івано-Франківської області 11 червня 2024 року скасував штраф ТЦК та СП, який було накладено на чоловіка за те, що він не з'явився у військкомат для постановки на військовий облік. Суд постановив, що ТЦК та СП не надав належних доказів того, що чоловік дійсно не з'явився до ТЦК та СП", — розповідає Франчук.

Також Київський районний суд Києва 20 травня 2024 року скасував штраф ТЦК та СП, який було накладено на жінку за те, що вона не повідомила про зміну місця проживання. Суд постановив, що жінка не була належним чином проінформована про обов’язок повідомлення про зміну місця проживання.

Нагадаємо, в Україні чоловіків, які оновили дані в ТЦК, також можуть оштрафувати. Наразі під час перевірки військово-облікових даних з'ясовують також те, чи були вони оновлені у встановлений термін.

Раніше ми писали, хто має право накладати штрафи за порушення правил військового обліку. За роз'ясненнями юристів, лише начальник ТЦК має повноваження накладати такі штрафи. Поліція чи суд таких повноважень не мають.