Чому невчасне оновлення даних в ТЦК є підставою для штрафу

Перевірка документів чоловіка. Ілюстративне фото: Одеський обласний ТЦК та СП

В Україні згідно із законом за ухилення від мобілізації передбачене покарання у вигляді штрафу. Наразі під час перевірки військово-облікових даних з'ясовують також те, чи були вони оновлені у встановлений термін.

Про це заявила адвокатка Оксана Доготер у коментарі РБК-Україна.

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З 17 липня 2024 року оновлення військово-облікових даних можливе лише через застосунок "Резерв+" та в ТЦК. Водночас наразі працівники ТЦК перевіряють не лише актуальність облікових документів, а й те, чи були вони оновлені у встановлені терміни.

За словами адвокатки, у разі порушень військовозобов'язаний може отримати і повістку, і штраф за ухилення від мобілізації.

"Поліція має право затримати особу для складання протоколу про адміністративне затримання згідно зі ст. 262 КУпАП та доставити її до найближчого ТЦК та СП", — зазначила Доготер.