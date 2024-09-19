Почему несвоевременное обновление данных в ТЦК является основанием для штрафа

Проверка документов мужчины. Иллюстративное фото: Одесский областной ТЦК и СП

В Украине по закону за уклонение от мобилизации предусмотрено наказание в виде штрафа. В ходе проверки военно-учетных данных выясняют также, были ли они обновлены в установленный срок.

Об этом заявила адвокат Оксана Доготер в комментарии РБК-Украина.

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Штрафы при несвоевременном обновлении данных в ТЦК

С 17 июля 2024 года обновление военно-учетных данных возможно только через приложение "Резерв+" и в ТЦК. В то же время работники ТЦК проверяют не только актуальность учетных документов, но и то, были ли они обновлены в установленные сроки.

По словам адвоката, в случае нарушений военнообязанный может получить и повестку, и штраф за уклонение от мобилизации.

"Полиция имеет право задержать лицо для составления протокола об административном задержании согласно ст. 262 КУоАП и доставить его в ближайший ТЦК и СП", —отметила Доготер.