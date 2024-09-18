Штрафи від ТЦК — хто має право їх накладати

Військовозобов'язаний чоловік у ТЦК. Фото: Житомирський ТЦК та СП/Facebook

Адвокат Роман Кичко роз'яснив процедуру накладення штрафів на військовозобов'язаних. Він зазначив, що вона має деякі подібності до судового розгляду.

Про це він розповів в інтерв'ю для "Українського радіо".

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Хто може накладати штрафи

"Специфіка цих штрафів полягає у тому, що їх може накласти тільки керівник ТЦК і в приміщенні ТЦК. Умовно він виступає як своєрідний суддя у цій справі, розглядає матеріали, які стосуються можливої винуватості особи, розглядає докази та ухвалює постанову про притягнення до адмінвідповідальності", — повідомив Кичко.

Адвокат підкреслив, що лише начальник ТЦК має повноваження накладати такі штрафи. Поліція чи суд таких повноважень не мають.

"Так передбачено Кодексом України про адміністративні правопорушення. Поряд із цією специфікою застосовують і загальні норми — вимоги до складання протоколу, до постанови, можливість накладення стягнення тощо. Адже людина може захотіти потім цей штраф оскаржити, тому діють загальні норми щодо адміністративних правопорушень", — заявив Кичко.