Штраф від ТЦК — розмір штрафів та умови їх накладання

Чоловіки у ТЦК. Фото: скриншот

В травні в Україні набрав чинності новий закон про мобілізацію, який передбачає, що всі військовозобов'язані особи віком від 18 до 60 років повинні були оновити свої облікові дані протягом двох місяців. У разі несвоєчасного оновлення даних ТЦК виписують громадянам штрафи.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE.

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Згідно з чинним законодавством, за несвоєчасне оновлення даних у ТЦК військовозобов’язані можуть отримати штраф від 17 до 25 тисяч гривень. Однак працівники ТЦК мають дотримуватись певних умов, перш ніж застосувати штрафи.

Умови для накладання штрафів:

Перевірка державних реєстрів: ТЦК має довести, що інформація про військовозобов'язаного відсутня в інших державних реєстрах. Запити до органів влади: ТЦК має довести, що були надіслані запити до всіх відповідних державних установ для з’ясування інформації про особу.

Як не отримати штраф від ТЦК