Штраф від ТЦК — розмір штрафів та умови їх накладання

Стало відомо, чи можна уникнути штрафів за несвоєчасне оновлення даних у ТЦК
17 вересня 2024 19:42
Чоловіки у ТЦК. Фото: скриншот
В травні в Україні набрав чинності новий закон про мобілізацію, який передбачає, що всі військовозобов'язані особи віком від 18 до 60 років повинні були оновити свої облікові дані протягом двох місяців. У разі несвоєчасного оновлення даних ТЦК виписують громадянам штрафи.
Про це повідомляє портал Новини.LIVE.
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Розмір штрафів та умови їх накладання
Згідно з чинним законодавством, за несвоєчасне оновлення даних у ТЦК військовозобов’язані можуть отримати штраф від 17 до 25 тисяч гривень. Однак працівники ТЦК мають дотримуватись певних умов, перш ніж застосувати штрафи.
Умови для накладання штрафів:
- Перевірка державних реєстрів: ТЦК має довести, що інформація про військовозобов'язаного відсутня в інших державних реєстрах.
- Запити до органів влади: ТЦК має довести, що були надіслані запити до всіх відповідних державних установ для з’ясування інформації про особу.
Як не отримати штраф від ТЦК
- Оновлюйте дані вчасно. Це найпростіший спосіб уникнути проблем зі штрафами.
- Не відкладайте на потім. Якщо дані не оновлені, зробіть це якомога швидше, аби уникнути штрафів.
- Уважно аналізуйте підстави для штрафу. Якщо ви все ж отримали повідомлення про штраф, перевірте, чи було дотримано всі процедурні вимоги.
- Не бійтеся звертатись до суду. Якщо у вас є сумніви щодо правомірності штрафу, звертайтеся до суду для його оскарження.
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