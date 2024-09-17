Штраф от ТЦК – размер штрафов и условия их наложения

Стало известно, можно ли избежать штрафов за несвоевременное обновление данных у ТЦК
17 сентября 2024 19:42
Мужчины в ТЦК. Фото: скриншот
В мае в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, предусматривающий, что все военнообязанные лица в возрасте от 18 до 60 лет должны были обновить свои учетные данные в течение двух месяцев. В случае несвоевременного обновления данных ТЦК выписывают гражданам штрафы.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE.
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Размер штрафов и условия их наложения
Согласно действующему законодательству, за несвоевременное обновление данных в ТЦК военнообязанные могут получить штраф от 17 до 25 тысяч гривен. Однако работники ТЦК должны соблюдать определенные условия, прежде чем применить штрафы.
Условия для наложения штрафов:
- Проверка государственных реестров ТЦК должна доказать, что информация о военнообязанном отсутствует в других государственных реестрах.
- Запросы в органы власти: ТЦК должен доказать, что были направлены запросы всем соответствующим государственным учреждениям для выяснения информации о лице.
Как не получить штраф от ТЦК
- Обновляйте данные вовремя, это самый простой способ избежать проблем со штрафами.
- Если данные не обновлены, сделайте это как можно скорее, чтобы избежать штрафов.
- Если вы все же получили уведомление о штрафе, проверьте, соблюдены ли все процедурные требования.
- Если у вас есть сомнения в правомерности штрафа, обращайтесь в суд для его обжалования.
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