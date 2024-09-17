Штраф от ТЦК – размер штрафов и условия их наложения

Мужчины в ТЦК. Фото: скриншот

В мае в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, предусматривающий, что все военнообязанные лица в возрасте от 18 до 60 лет должны были обновить свои учетные данные в течение двух месяцев. В случае несвоевременного обновления данных ТЦК выписывают гражданам штрафы.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Размер штрафов и условия их наложения

Согласно действующему законодательству, за несвоевременное обновление данных в ТЦК военнообязанные могут получить штраф от 17 до 25 тысяч гривен. Однако работники ТЦК должны соблюдать определенные условия, прежде чем применить штрафы.

Условия для наложения штрафов:

Проверка государственных реестров ТЦК должна доказать, что информация о военнообязанном отсутствует в других государственных реестрах. Запросы в органы власти: ТЦК должен доказать, что были направлены запросы всем соответствующим государственным учреждениям для выяснения информации о лице.

Как не получить штраф от ТЦК