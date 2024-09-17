Як оскаржити дії ТЦК - інструкція для військовозобов'язаних

Оформлення документів у ТЦК. Фото: Житомирський ТЦК

Громадяни України мають право на оскарження дій територіального центру комплектування, зокрема, у ситуації з відмовою у наданні відстрочки від мобілізації. Для цього громадянин має отримати письмову відмову на заяву про відстрочку і з цим та іншими документами може йти до суду.

Про це розповіла адвокатка Аліна Охтень.

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Коли рішення ТЦК можна оскаржити

Громадяни України мають право на оскарження дій та рішень територіального центру комплектування. Це стосується, зокрема, ситуації, коли в ТЦК відмовляють у наданні відстрочки від мобілізації, коли підстави для відстрочки є чи принаймні сам громадянин вважає, що вони є.

"Варто не гаяти час та звертатися до суду з позивною заявою щодо оскарження такого висновку", — підкреслила адвокатка.

Що потрібно для оскарження рішення ТЦК

Аліна Охтень наголосила, що для оскарження потрібно отримати на руки письмову відповідь на заяву про відстрочку.

Після того як військовозобов’язаний громадянин отримає документальне підтвердження відмови, він може йти до суду, подаючи відповідну заяву, до якої необхідно додати як письмову відповідь ТЦК, так і документи, що підтверджують наявність причини для оформлення відстрочки від мобілізації.