Бронювання від мобілізації — як можуть отримати відстрочку аграрії

Аграрій на полі. Ілюстративне фото: 24h.md

Співробітники агропромислових підприємств та фермери України отримають бронь від мобілізації на 12 місяців замість шести. Держава автоматично продовжила чинні бронювання аграріям на три місяці, без необхідності подавання додаткових документів.

Про це повідомляє 24 канал.

Читайте також:

Бронювання для аграріїв

У матеріалі повідомляється, що уряд прийняв декілька рішень щодо мобілізації аграріїв і продовжив їм бронювання на три місяці без потреби подавати додаткові документи. Так, тепер працівники агропромислових підприємств мають відстрочку від мобілізації на 12 місяців, а не на шість як це було раніше.

Також серед критично необхідних професій, таких як агрономи, трактористи, ветеринарні лікарі, з'явилася можливість бронювати ту кількість працівників, яка необхідна для виконання роботи, при цьому отримуючи погодження від військових.

Загалом можна буде забронювати до 50%, але по певних професіях можна подати клопотання з обґрунтуванням щодо збільшення цієї кількості.

Водночас ексвиконувач обов'язків міністра аграрної політики Тарас Висоцький розповів, що на певних напрямах сфери кількість працівників зменшилась приблизно до 20%. Відповідно, зросла навантаження на решту, адже велика кількість робітників пішли на фронт.

На думку Висоцького, як в агросекторі, так і Силах оборони зараз найпотрібніші інженерні професії: трактористи, машиністи, інженери елеваторного обладнання.