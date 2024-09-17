Бронирование от мобилизации — как могут получить отсрочку аграрии

Аграрий в поле. Иллюстративное фото: 24h.md

Сотрудники агропромышленных предприятий и фермеры Украины получат бронь от мобилизации на 12 месяцев вместо шести. Государство автоматически продлило действующее бронирование аграриям на три месяца, без необходимости подачи дополнительных документов.

Об этом сообщает 24 канал.

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Бронирование для аграриев

В материале сообщается, что правительство приняло несколько решений по мобилизации аграриев и продлило им бронирование на три месяца без необходимости подавать дополнительные документы. Так, теперь работники агропромышленных предприятий имеют отсрочку от мобилизации на 12 месяцев, а не на шесть, как это было раньше.

Также среди критически необходимых профессий, таких как агрономы, трактористы, ветеринарные врачи, появилась возможность бронировать количество работников, которое необходимо для выполнения работы, при этом получая согласование от военных.

В общем, можно будет забронировать до 50%, но по определенным профессиям можно подать ходатайство с обоснованием по увеличению этого количества.

В то же время экс-исполняющий обязанности министра аграрной политики Тарас Высоцкий рассказал, что на определенных направлениях сферы количество работников уменьшилось примерно до 20%. Соответственно, возросла нагрузка на остальные, ведь большое количество рабочих ушли на фронт.

По мнению Высоцкого, как в агросекторе, так и в Силах обороны, сейчас самые нужные инженерные профессии: трактористы, машинисты, инженеры элеваторного оборудования.