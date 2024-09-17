Как обжаловать действия ТЦК – инструкция для военнообязанных

Оформление документов в ТЦК. Фото: Житомирский ТЦК

Граждане Украины имеют право на обжалование действий территориального центра комплектования, в частности, в ситуации с отказом в предоставлении отсрочки от мобилизации. Для этого гражданин должен получить письменный отказ на заявление об отсрочке и с этим и другими документами может идти в суд.

Об этом рассказала адвокат Алина Ахтень.

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Когда решение ТЦК можно обжаловать

Граждане Украины имеют право обжаловать действия и решения территориального центра комплектования. Это касается, в частности, ситуации, когда в ТЦК отказывают в предоставлении отсрочки от мобилизации, когда основания для отсрочки есть или, по крайней мере, сам гражданин считает, что они есть.

"Следует не терять время и обращаться в суд с позывным заявлением по поводу обжалования такого вывода", — подчеркнула адвокат.

Что нужно для обжалования решения ТЦК

Алина Ахтень подчеркнула, что для обжалования нужно получить на руки письменный ответ на заявление об отсрочке.

После того, как военнообязанный гражданин получит документальное подтверждение отказа, он может идти в суд, подавая соответствующее заявление, к которому необходимо добавить как письменный ответ ТЦК, так и документы, подтверждающие наличие причины для оформления отсрочки от мобилизации.