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Ухилення від мобілізації — чим заочні штрафи відрізняються від звичайних

16 вересня 2024 13:36
Сергій Вовк - Редактор
Сергій Вовк
Редактор
Ухилення від мобілізації — в якому розмірі накладаються штрафи
ТЦК перевіряють документи у чоловіка на вулиці. Ілюстративне фото: "Новини Pro"
Сергій Вовк - Редактор
Сергій Вовк
Редактор

В Україні з 18 травня діють нові правила мобілізації, які включають штрафи за відхилення від призову. Так, під час воєнного стану або у випадку повторного порушення вони можуть сягнути від 17 000 до 25 500 грн, а в мирний час від 3 400 до 8 500 грн. 

Про це йдеться у новому законі про мобілізацію

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Види штрафів за ухилення від мобілізації

Згідно з новим мобілізаційним законом, якщо військовозобов'язані чоловіки до 16 липня не оновили свої військово-облікові дані, вони можуть отримати адміністративні штрафи. Водночас у травні цього року розміри штрафів збільшили, а також запровадили нові види покарань за порушення правил мобілізації:

  • випадки, коли військовозобов'язаний не уточнив свої дані, не став на облік або не повідомив про зміну своїх даних, як от про зміну місця проживання або одруження;
  • інше стосується таких випадків, як неявка в ТЦК, відмова від отримання повістки, порушення правил військового обліку співробітників з боку підприємств.

За порушення військового обліку можна отримати штраф розміром:

  • від 3 400 до 8 500 грн у мирний час;
  • від 17 000 до 25 500 грн під час дії воєнного стану або у випадку повторного порушення.

Відповідні штрафи можуть накласти протягом трьох місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше, ніж через рік з дня його вчинення.

Заочні штрафи за відхилення від мобілізації

Крім того, ТЦК мають можливість накладати штрафи за порушення мобілізації без необхідності складання протоколу у присутності порушника та отримання судового рішення. Штраф може бути призначений та накладений заочно у кількох випадках:

  • порушення було вчинено в особливий період;
  • військовозобов'язаний не повідомив і не підтвердив наявність поважної причини неявки в ТЦК, хоча був повідомлений про дату, час і місце виклику до центру комплектування;

У вищезгаданих ситуаціях представники ТЦК можуть ініціювати процес притягнення порушника до відповідальності та накладення штрафу без його присутності, але для цього потрібні документи, які підтверджують, що військовозобов'язаний був належним чином повідомлений про дату, час і місце виклику до ТЦК.

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