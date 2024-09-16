Уклонение от мобилизации — в каком размере налагаются штрафы

ТЦК проверяют документы у мужчины на улице. Иллюстративное фото: "Новини Pro"

В Украине с 18 мая действуют новые правила мобилизации, включающие штрафы за отклонение от призыва. Так, во время военного положения или в случае повторного нарушения они могут составить от 17 000 до 25 500 грн, а в мирное время от 3 400 до 8 500 грн.

Об этом говорится в новом законе о мобилизации.

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Виды штрафов за уклонение от мобилизации

Согласно новому мобилизационному закону, если военнообязанные мужчины до 16 июля не обновили свои военно-учетные данные, они могут получить административные штрафы. В мае этого года размеры штрафов увеличили, а также ввели новые виды наказаний за нарушение правил мобилизации:

случаи, когда военнообязанный не уточнил свои данные, не встал на учет или не сообщил об изменении своих данных, таких как об изменении места жительства или бракосочетания;

другое касается таких случаев, как неявка в ТЦК, отказ от получения повестки, нарушение правил военного учета сотрудников со стороны предприятий.

За нарушение военного учета можно получить штраф размером:

от 3400 до 8500 грн в мирное время;

от 17 000 до 25 500 грн во время действия военного положения или в случае повторного нарушения.

Соответствующие штрафы могут быть наложены в течение трех месяцев со дня выявления правонарушения, но не позднее, чем через год со дня его совершения.

Заочные штрафы за отклонения от мобилизации

Кроме того, ТЦК могут налагать штрафы за нарушение мобилизации без необходимости составления протокола в присутствии нарушителя и получения судебного решения. Штраф может быть назначен и наложен заочно в нескольких случаях:

нарушение было совершено в особый период;

военнообязанный не сообщил и не подтвердил наличие уважительной причины неявки в ТЦК, хотя был уведомлен о дате, времени и месте вызова в центр комплектования;

В вышеупомянутых ситуациях представители ТЦК могут инициировать процесс привлечения нарушителя к ответственности и наложение штрафа без его присутствия, но для этого нужны документы, подтверждающие, что военнообязанный был надлежащим образом уведомлен о дате, времени и месте вызова в ТЦК.