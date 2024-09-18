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Юрист объяснил, кто имеет право накладывать штрафы за нарушение правил воинского учета

18 сентября 2024 23:36
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Штрафы от ТЦК – кто имеет право их накладывать
Военнообязанный мужчина в ТЦК. Фото: Житомирский ТЦК и СП/Facebook
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Адвокат Роман Кичко разъяснил процедуру наложения штрафов на военнообязанных. Он отметил, что она имеет некоторые сходства с судебным разбирательством.

Об этом он рассказал в интервью "Украинскому радио".

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"Специфика этих штрафов состоит в том, что их может наложить только руководитель ТЦК и в помещении ТЦК. Условно он выступает как своеобразный судья по этому делу, рассматривает материалы, касающиеся возможной виновности лица, рассматривает доказательства и принимает постановление о привлечении к админответственности", – сообщил Кичко.

Адвокат подчеркнул, что только начальник ТЦК имеет полномочия накладывать такие штрафы. У полиции или суда таких полномочий нет.

"Так предусмотрено Кодексом Украины об административных правонарушениях. Наряду с этой спецификой применяют и общие нормы — требования к составлению протокола, к постановлению, возможность наложения взыскания и т.д. Ведь человек может захотеть потом этот штраф обжаловать, поэтому действуют общие нормы по административным правонарушениям", — заявил Кичко.

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