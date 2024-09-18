Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow Відмовився від отримання бойової повістки, бо злякався "страшилок"— як суд покарав чоловіка arrow

Відмовився від отримання бойової повістки, бо злякався "страшилок"— як суд покарав чоловіка

18 вересня 2024 22:33
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
На Полтавщині судили чоловіка, який відмовився від отримання бойової повістки
Суддя. Ілюстративне фото: УНІАН
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Великобагачанський районний суд Полтавської області ухвалив рішення у справі про ухилення від мобілізації. Чоловіка засудили до року ув'язнення.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Чоловік пройшов військово-лікарську комісію в липні 2022 року. Однак, коли в жовтні того ж року йому була вручена повістка, що передбачала відправку до військової частини, він відмовився від отримання. Це підтверджується відеозаписом, представленим суду. Обвинувачений не з'явився на збори мобілізованих без вагомих причин.

В суді він визнав свою провину, пояснивши, що відмовився від повістки через помилкову інформацію про незаконність дій працівників ТЦК. Також він зазначив, що піклується про двох неповнолітніх дітей, дружину та батька похилого віку.

Рішення суду

При винесенні вироку суд взяв до уваги щире каяття обвинуваченого, його активну допомогу у розслідуванні справи, а також добровільний донат на суму 26,8 тис. грн, який він перерахував до Збройних сил України з коштів, внесених як застава. Суд присудив йому рік ув'язнення.

Також важливі новини дня по темі:

суд Україна Полтавська область мобілізація ухилянти судові рішення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:33 Відмовився від отримання бойової повістки, бо злякався "страшилок"— як суд покарав чоловіка

22:25 Повістка на неактуальну адресу — чи можуть штрафувати за неотримання повістки

22:14 В Сумах пролунали вибухи — в частині міста зникло світло

22:11 У підозрюваного у вбивстві чоловіка на АЗС у Києві провели обшук та знайшли склад зброї

21:46 Повістки в Україні вручатимуть по-новому — що хочуть змінити

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

21:45 Шахтар втратив Сікана та Коноплю — результат матчу проти Болоньї

Text

21:39 Нардеп пояснив, на чому базуються відносини між Польщею та Україною

Text

21:17 Поліція Києва заявила, що встановлює мотиви вбивства біля АЗС на Кільцевій дорозі

21:13 Ввозили в Україну авто під виглядом гуманітарки — як суд покарав чоловіків

20:44 Американська компанія показала наслідки атаки БпЛА на Торопець — фото

22:33 Відмовився від отримання бойової повістки, бо злякався "страшилок"— як суд покарав чоловіка

22:25 Повістка на неактуальну адресу — чи можуть штрафувати за неотримання повістки

22:14 В Сумах пролунали вибухи — в частині міста зникло світло

22:11 У підозрюваного у вбивстві чоловіка на АЗС у Києві провели обшук та знайшли склад зброї

21:46 Повістки в Україні вручатимуть по-новому — що хочуть змінити

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

21:45 Шахтар втратив Сікана та Коноплю — результат матчу проти Болоньї

21:13 Ввозили в Україну авто під виглядом гуманітарки — як суд покарав чоловіків

20:44 Американська компанія показала наслідки атаки БпЛА на Торопець — фото

20:40 Зеленський заявив, що Україна повністю підготувала "план перемоги" — головне зі звернення

20:21 Синоптики спрогнозували, в яких регіонах завтра вируватиме негода

Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Ексклюзив

05:31 Маленька кремнієва долина: чим та як живе червоний республіканський штат Техас

17 вересня 2024

18:37 Стан енергетики та прогноз на зиму в Миколаєві — ексклюзив

17:07 Наскільки готові одесити до майбутнього опалювального сезону — чого побоюються

06:40 Ціни за 1 кг латуні у вересні — скільки в Україні коштують кольорові метали в Україні

06:31 Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

13 вересня 2024
Ексклюзив

22:54 Зима близько, а світло у Львові ні — в якому стані енергосистема у місті

20:29 Втратив непоганий дохід — скільки заробляв ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба

Text

21:39 Нардеп пояснив, на чому базуються відносини між Польщею та Україною

Text

21:17 Поліція Києва заявила, що встановлює мотиви вбивства біля АЗС на Кільцевій дорозі

Text

19:12 У Комітеті Нацбезпеки підтримали рішення Безуглої про перехід

Text

17:50 США бачили "мирний план" Зеленського та ліквідація росіян на Харківщині — ефір Вечір.LIVE

Text

15:41 Коли ТЦК не можуть мобілізувати чоловіків 18-25 років — пояснення нардепа

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Text

15:22 У Комітеті нацбезпеки відреагували на заяву про звільнення Безуглої

Text
Ексклюзив

13:44 Масовий підрив пейджерів "Хезболли" — Сергій Ауслендер розповів деталі

Text

13:00 Атака на склад боєприпасів у Тверській області та затримання Усика у Польщі — ефір День.LIVE

Text

12:31 Катастрофічне співвідношення — економіст назвав кількість заброньованих від мобілізації

Text

08:00 Підвищення податків та напружена зустріч Зеленського з Сікорським — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації