На Полтавщині судили чоловіка, який відмовився від отримання бойової повістки

Суддя. Ілюстративне фото: УНІАН

Великобагачанський районний суд Полтавської області ухвалив рішення у справі про ухилення від мобілізації. Чоловіка засудили до року ув'язнення.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Чоловік пройшов військово-лікарську комісію в липні 2022 року. Однак, коли в жовтні того ж року йому була вручена повістка, що передбачала відправку до військової частини, він відмовився від отримання. Це підтверджується відеозаписом, представленим суду. Обвинувачений не з'явився на збори мобілізованих без вагомих причин.

В суді він визнав свою провину, пояснивши, що відмовився від повістки через помилкову інформацію про незаконність дій працівників ТЦК. Також він зазначив, що піклується про двох неповнолітніх дітей, дружину та батька похилого віку.

Рішення суду

При винесенні вироку суд взяв до уваги щире каяття обвинуваченого, його активну допомогу у розслідуванні справи, а також добровільний донат на суму 26,8 тис. грн, який він перерахував до Збройних сил України з коштів, внесених як застава. Суд присудив йому рік ув'язнення.