В Полтавской области судили мужчину, который отказался от получения боевой повестки

Судья. Иллюстративное фото: УНИАН

Великобагачанский районный суд Полтавской области принял решение по делу об уклонении от мобилизации. Мужчину приговорили к году заключения.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Мужчина прошел военно-врачебную комиссию в июле 2022 года. Однако когда в октябре того же года ему была вручена повестка, предусматривавшая отправку в воинскую часть, он отказался от получения. Это подтверждается видеозаписью, представленной суду. Обвиняемый не явился на собрание мобилизованных без веских причин.

В суде он признал свою вину, объяснив, что отказался от повестки из-за ошибочной информации о незаконности действий работников ТЦК. Также он отметил, что заботится о двух несовершеннолетних детях, жене и отце преклонных лет.

Решение суда

При вынесении приговора суд принял во внимание искреннее раскаяние обвиняемого, его активную помощь в расследовании дела, а также добровольный донат на сумму 26,8 тыс. грн, который он перечислил в Вооруженные силы Украины из средств, внесенных в качестве залога. Суд присудил ему год заключения.